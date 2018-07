Neuzugänge menschlich schon bestens integriert

Nieder-Roden - Mit dem 26:25-Sieg gegen den zukünftigen Ligarivalen HG Oftersheim/Schwetzingen feierten die Drittliga-Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden einen gelungenen Start in ihre Testspielserie.

„Das war ganz okay“, meinte HSG-Trainer Jan Redmann, „die Mannschaft hat trotz der beiden vergangenen harten Wochen versucht, so viel Energie wie möglich in diese Begegnung zu packen. “.

Für die Rodgauer hat damit das zweite Drittel der Vorbereitung begonnen. Redmann zeigte sich zufrieden: „Lediglich Philipp Keller nimmt noch nicht am Mannschaftstraining teil und befindet sich derzeit im individuellen Aufbau. Wir hoffen, dass er spätestens Ende des Monats wieder ins Mannschaftstraining einsteigt.“

Zum Trainingsauftakt hatten die Baggerseepiraten neben den etablierten Kräften auch ihre Neuzugänge Niklas Geck, Benjamin von Stein und Jannik Schneider, die nun schnellstmöglich in das Spielsystem integriert werden sollen, begrüßt. Redmann, der in seine zweite Saison bei den Rodgauern geht, ist zuversichtlich: „Sie sind sehr gut aufgenommen worden, beziehungsweise kennt sich der Großteil bereits aus dem Jugendbereich, so dass ich mir um die menschliche Integration keine Gedanken mache. Für die taktischen und spielerischen Elemente werden wir die vielen Einheiten und Testspiele nutzen, um die gesamte Mannschaft bis zum Saisonstart gut vorzubereiten.“

Der Drittligist geht mit einem Kader aus 16 Feldspielern und drei Torhütern in die Runde, das Durchschnittsalter liegt bei knapp über 23 Jahren. Insbesondere sollen die jungen Spieler aus dem Landesliga-Team von der Regelreform zur neuen Saison (Einsatz von 16 Spielern statt 14 möglich) profitieren und auch durch die Unterstützung der erfahrenen Leistungsträger weiter an die 3. Liga herangeführt werden.

Am Mittwoch, 25. Juli, gastieren die Nieder-Rodener beim Zweitligisten TuS Ferndorf. Vom 27. bis 29. Juli nehmen die Rodgauer am f.a.n.-Cup in Kleinostheim teil. Gegner dort sind Ligarivale HSG Hanau, Gastgeber HSG-Kahl/Kleinostheim und Oberligist TV Kirchzell. Der Saisonauftakt in der 3. Liga Ost und das damit verbundene erste Heimspiel findet am Samstag, 25. August, um 19.30 Uhr, in der Sporthalle Wiesbadener Straße gegen die Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar, Aufsteiger aus der Oberliga Hessen, statt. Ihr erstes Auswärtsspiel bestreiten die Baggerseepiraten eine Woche später beim HSC 2000 Coburg II. - leo

Quelle: op-online.de