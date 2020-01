Massenschlägerei überschattet Fußball-Hallenturnier: Video liefert neue Details

Foulspiel beim Futsal-Turnier in Nidda: Spieler und Zuschauer prügelten sich in der Halle. (Symbolbild)

Hässliche Szenen mit unglaublicher Gewalt überschatten den Büdinger Futsal-Cup in der Sporthalle in Nidda. Jetzt ermittelt die Polizei.

Update, 27.01.2020, 15.08 Uhr:Als die Polizei nach den hässlichen Szenen mit unglaublicher Gewalt bei dem Hallenturnier in Nidda eintraf, hatten die an der Schlägereibeteiligten Spieler die Halle bereits verlassen. Aufgrund eines im Netz aufgetauchten Videos der Schlägerei in Nidda hat die Polizei in Büdingen aber nun weitere Ermittlungenaufgenommen. Wegen des Anfangsverdachts einer gefährlichen Körperverletzungwurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Schlägerei in Nidda: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zuschauer und Spieler, die als Zeugen der Massenschlägerei in Frage kommen, sich mit der Polizei in Büdingen unter Telefon 06042-96480 in Verbindung zu setzen. Ebenfalls bittet die Polizei Personen, die die Auseinandersetzung mit dem Handy filmten, das Videomaterial für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Erstmeldung, 27.01.2020, 03.00 Uhr: Nidda – Das Gruppenspiel zwischen dem Kreisoberligisten SG Büdingen und dem B-Ligisten VfB Rodheim wurde beim Stand von 2:1 für die SGB anderthalb Minuten vor dem Ende nach schweren Ausschreitungen abgebrochen. Zuvor hatten drei Spieler wegen Tätlichkeiten die Rote Karte gesehen. Beide Mannschaften wurden vom ausrichtenden Kreisfußballausschuss vom Turnier in Nidda ausgeschlossen.

SG Büdingen: Schlägerei bei Fußballturnier in Nidda

Auslöser der Tumulte in Nidda war eine Rudelbildung während des Spiels, bei der schon erstmals die Fäuste flogen. Der heranstürmende Torwart des VfB Rodheim sorgte mit Anlauf und einem Kung-Fu-Tritt in die Spielertraube für den negativen Höhepunkt. Die Schiedsrichter Volker Höpp (Dauernheim) und Rolf Seifert (Lindheim) behielten den Überblick und verwiesen drei Spieler mit der Roten Karte des Feldes. Neben dem Keeper der Rodheimer traf es einen weiteren Spieler des VfB sowie den Schlussmann der Büdinger.

Aber nur kurz darauf brachen auf dem Spielfeld in Nidda alle Dämme und es kam zur Schlägerei. Spieler und auf das Parkett stürmende Zuschauer lieferten sich heftige Prügelszenen in Wild-West-Manier, auf der Tribüne suchten Mütter mit ihren kleinen Kindern fluchtartig Schutz auf oberen Sitzreihen. Der Spielabbruch war für die Schiedsrichter, wie der erfahrene Hessenliga-Unparteiische Volker Höpp im Nachgang erklärte, die einzig mögliche Konsequenz, um dem teils brutalen Tohuwabohu ein Ende zu setzen und die Sicherheit Unbeteiligter nicht weiter zu gefährden.

Fußball in Nidda: Zwischen SG Büdingen und VfB Rodheim fliegen die Fäuste

Als rund 20 Minuten später mehrere Polizeibeamte mit drei Streifenwagen nach der Schlägerei in Nidda anrückten, hatten sich die Gemüter wieder einigermaßen beruhigt und das ansonsten fair verlaufene Turnier wurde fortgeführt. Bleiben wird ein Imageschaden. Die auf einem bald kursierenden Internetvideo festgehaltenen Jagdszenen in der Sporthalle sorgten jedenfalls für Entsetzen und Fassungslosigkeit. Den beiden beteiligten Vereinen drohen Sanktionen durch das Kreissportgericht.

Der in der Halle anwesende Kreisfußballwart Jörg Hinterseher sprach von „bedauerlichen Vorfällen“, lehnte mit dem Verweis auf ein schwebendes Verfahren aber jede weitere Kommentierung ab. „Der Kreisfußballausschuss wird darüber beraten, wie mit der Situation umzugehen ist“, so Hinterseher.

