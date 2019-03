Nieder-Roden fehlt erneut die Konstanz

Nußloch – „Der Gegner war cleverer und hat seinen Stiefel heruntergespielt“, meinte Jan Redmann, Trainer beim Handball-Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, nach der 27:34 (18:18)-Niederlage beim Tabellenzweiten SG Nußloch.

„Wir haben dagegen im Angriff zu viele Fehler gemacht, die haben dann zu vielen Tempogegenstößen geführt, vor allem zu Beginn der zweiten Hälfte“, erklärte Redmann. Auch Abwehr- und Torhüterleistung reichten nicht aus, um gegen diesen Gegner zu bestehen. Wieder einmal fehlte der HSG die Konstanz über die komplette Spielzeit.

Denn angefangen hatte es sehr gut, beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, ehe Nieder-Roden mit einem 7:0-Lauf auf 13:8 davonzog. Doch die Gäste, bei denen erstmals Magnus Hofferbert aus der Landesligamannschaft zum Einsatz kam, konnten in dieser Phase nicht nachlegen und bis zur Pause war die Partie wieder ausgeglichen. In der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel brachen die Hausherren über die HSG herein, sorgten mit einem 11:2-Lauf schnell für klare Verhältnisse.

In der Tabelle rutschten die Nieder-Rodener hinter die punktgleiche HSG Hanau auf Platz sechs ab.

Spielfilm: 4:5 (8.), 7:5 (9.), 8:6 (10.), 8:13 (17.), 11:15 (22.), 14:15 (23.), 15:17 (25.), 18:18 - 19:19 (23.), 25:19 (40.), 29:20 (45.), 33:23 (55.), 34:27

Zeitstrafen: 1:1 - 7m: 4/4 - 1/1

HSG Rodgau Nieder-Roden: Friedrich, Weiß; Weber (2), Henkel (4), Hofferbert, von der Au, Schultheis, Kohlstrung (8), Stenger (1), von Stein (2), Weidinger (3), Hoddersen (1), Schopper (4), Kaiser (2/1), Keller leo

