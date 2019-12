Nieder-Roden verteidigt dritten Platz

3. LIGA 27:25-Sieg in Oftersheim / Hanau klettert mit 26:22-Erfolg in Kirchzell auf Rang vier

Offenbach – Mit dem 27:25 (11:10)-Sieg am Freitagabend bei der HG Oftersheim/Schwetzingen festigten die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden am letzten Spieltag des Jahres in der 3. Liga Mitte den dritten Tabellenplatz.