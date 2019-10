Nieder-Rodens Frauen erwarten SC Markranstädt

Nieder-Roden – Nach einer zweiwöchigen Punktspielpause erwarten die Drittliga-Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden am Samstag (19. 30 Uhr) in eigener Halle den SC Markranstädt.

Die Sächsinnen führen mit 6:0 Zählern gemeinsam mit der punktgleichen TSG Eddersheim die Tabelle an. Aufsteiger Nieder-Roden (2:2) ist mit einem Spiel Rückstand Tabellensiebter.

Mit dem SC Markranstädt stellt sich der Vize-Meister der vergangenen Saison in der 3. Liga Ost in Nieder-Roden vor. Der SCM ist ein reiner Frauenhandballverein und stieg nach einer Fusion mit Turbine Leipzig 1998 nur ein Jahr nach seiner Gründung in die 2. Bundesliga auf, in der die Mannschaft neun Jahre lang zu den Spitzenklubs zählte, ehe wirtschaftliche Unwägbarkeiten den Abstieg in die Sachsenliga bedeuteten. Im mittlerweile dritten Drittliga-Jahr wagt die Mannschaft einen Neuaufbau in Kooperation mit dem deutschen Rekordmeister HC Leipzig. Mit Torfrau Caty Czeczine und den Kreisläuferinnen Lara Seidel und Hanna Ferber-Rahnhöfer stehen gleich drei Spielerinnen des HC Leipzig im Aufgebot, die mit einem Doppelspielrecht ausgestattet sind und somit für den SCM in der 3. Liga auflaufen dürfen.

Doch die Nieder-Rodenerinnen zeigen keine Furcht vor dem großen Namen, bereiteten sich unter der Woche intensiv auf den dritten Gegner in dieser Saison vor. Da Spielmacherin Laura Keller sowie die abwehrstarke Kreisläuferin Katharina Keller ausfallen, muss HSG-Trainer Matthias Jünger seine Mannschaft allerdings auf der einen oder anderen Position umstellen. leo

