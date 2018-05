Niederlage stößt nicht sauer auf

Dutenhofen - Mit einer deutlichen 24:38 (14:22)-Niederlage bei Meister HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II verabschiedete sich Rot-Weiß Babenhausen in die Sommerpause der Handball-Oberliga Hessen.

„Sauer aufgestoßen ist mir die Niederlage aber nicht“, meinte Babenhausens Trainer Oliver Schulz.

„Der Start war in Ordnung, zwischen der 30. und 52. Minute waren wir auf Augenhöhe. Ich bin stolz auf die Jungs, die gespielt haben. Gegen einen solchen Gegner sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sieben Mann gefehlt haben. Wir hatten gute Momente, aber auch Momente, in denen wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen haben“, sagte Schulz. Wichtig war ihm, dass sich die Mannschaft über 60 Minuten nicht aufgab und als Team auftrat. Da stören den Babenhausener Trainer auch die 14 Tore Unterschied am Spielende nicht sonderlich.

Babenhausen schloss die Runde damit als Aufsteiger auf dem zehnten Tabellenplatz ab, den Klassenerhalt hatten sich die Rot-Weißen bereits vor einigen Wochen gesichert. Mit der Partie in Dutenhofen endete auch die Saison, am Donnerstag fliegt ein Großteil der Mannschaft nach Mallorca. Ab der letzten Juni-Woche steht dann wieder der Handball im Vordergrund.

Spielfilm: 2:3 (5.), 6:3 (9.), 6:4 (10.), 11:4 (16.), 12:7 (20.), 17:7 (25.), 17:10 (26.), 22:14 – 25:19 (38.), 30:19 (43.), 33:23 (52.), 37:23 (58.), 38:24

Zeitstrafen: 1:3 - 7m: 3/6 – 4/4

Rot-Weiß Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Drews (3), Brandt (4), Horikawa, Kirchherr (2), Hollnack (2/1), Raschke, Sillari, Wallner, Mann (6), Krause, Eisenhuth (7/3), Mai, Ratley - leo

Quelle: op-online.de