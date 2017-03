Niko Opper: „Sind weiter motiviert“

Dreieich - „Wir waren ganz schön überrascht“, schildert Niko Opper, Kapitän beim Fußball-Hessenligisten SC Hessen Dreieich, die Situation am Dienstagabend, als der Mannschaft mitgeteilt wurde, dass der souveräne Spitzenreiter auf sein Aufstiegsrecht verzichtet und auch in der kommenden Saison in der Hessenliga spielt.

„Wir Spieler haben uns immer gesagt, dass wir aufsteigen wollen. Und sind auch davon ausgegangen, dass wir aufsteigen, nachdem Rudi Bommer und Ralf Weber als neue Trainer gekommen waren. Vor allem auch gerade jetzt in unserer Situation, in der wir es als Tabellenführer selbst in der Hand haben“, erklärt Opper. Spätestens nach dem gelungenen „Regionalliga-Testlauf“ gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt Anfang März, als der SC Hessen vor 2000 Zuschauern gegen die Riederwälder mit 2:1 gewann, waren sich die Spieler sicher, dass dem Aufstieg nichts mehr im Weg steht.

An Training war am Dienstag nach dem ersten Schock nicht mehr zu denken, am Mittwoch setzte sich die Mannschaft des SC Hessen noch einmal zusammen. Ohne Vorstand, ohne Trainer. „Wir ziehen das bis zum Saisonende durch“, blickt Niko Opper voraus. „Wir stehen voll hinter dem Trainerteam, das sehr viel für uns getan hat. Wir wollen bis zum Rundenende Gas geben, das ist auch eine Charaktersache. Ich habe jedenfalls noch genug Motivationsgründe, um die Saison bis zum Schluss durchzuziehen. Wir wollen Meister werden, dafür haben wir in den vergangenen neun Monaten auch sehr viel getan.“ - leo

