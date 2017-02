Noch Potenzial bei Laufwegen

Offenbach - Eifrig ihre Form getestet haben am Wochenende wieder die höherklassigen Fußball-Amateurteams aus der Region. Die Hessenligisten taten dies mit recht unterschiedlichem Erfolg.

Der SC Hessen Dreieich, Tabellenführer der Hessenliga, hat im zweiten Testspiel den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Verbandsligist SV Zeilsheim kam das Team von Trainer Rudi Bommer zu einem 2:0 (0:0). Zubayr Amiri (48.) und Marco Di Maria (58.) trafen. Das abgeschlagene Hessenliga-Schlusslicht Viktoria Urberach kam zu einem standesgemäßen 7:0 (5:0) beim Tabellenführer der Kreisliga A Offenbach Ost, SG Nieder-Roden. „Mit der Leistung im ersten Durchgang war ich durchaus zufrieden. Allerdings sehe ich in der Passqualität und im Timing der Laufwege noch Verbesserungspotenzial“, sagte Viktoria-Trainer Jochen Dewitz. In Sevket Yildirim (23, zuletzt SV Erlenbach) gab ein weiterer Zugang sein Debüt. Die Tore erzielte Giuseppe Serra (2), Sinan Özgün, Samir Haruna, Sinisa Alempic, Stefan Kresovic und Stanko Pavlovic.

Als einziger der drei Hessenligisten verloren die Sportfreunde Seligenstadt mit 1:2 (0:0) bei Bayernligist Viktoria Aschaffenburg. Sascha Wolfert (60., 70.) brachte die Viktoria in Führung, das Anschlusstor in der 90 Minute per Elfmeter kam zu spät.

Verbandsligist TS Ober-Roden setzte sich 3:1 (1:0) gegen Kickers Obertshausen (Gruppenliga) durch. „Wir haben uns viele Chancen erarbeitet“, sagte TS-Trainer Daniel Nister, „an der Effektivität müssen wir noch arbeiten.“ Cengiz Veisoglu, Max Hesse und Pascal Schwäbe trafen für Ober-Roden, Julian Schwaiger für die Gäste. Die TS muss in den nächsten Wochen auf Kapitän Benedikt Strauss (Bänderriss im Knöchel) verzichten. Auch der vereinslose Angreifer Feta Suljic, der sich nach eine Kreuzbandriss bei der Turnerschaft zuletzt fit machte, steht nicht zur Verfügung. Er wechselt zum Hessenligisten Viktoria Griesheim.

Ober-Rodens Ligakonkurrent SC 1960 Hanau gewann mit 5:1 (1:0) beim FV 08 Neuenhain (Gruppenliga). Die Hanauer Tore fielen durch Semih Aydilek (2), Engin Aslan, Abdulkadir Okutan sowie ein Eigentor der Hausherren. Nur 2:2 (0:2) spielte die Spvgg. 05 Oberrad. Der Drittletzte der Verbandsliga lag gegen den Gruppenligisten TSG Königstein schon mit 0:2 hinten, ehe Randy Nelson-Jorden Best und Timo Becker kurz vor Schluss doch noch für das Remis sorgten.

Besser machte es die Spvgg. 03 Neu-Isenburg und gewann mit 2:0 (0:0) durch Tore von Manuel Profumo und Marc Züge gegen die SG Oberliederbach (Verbandsliga Mitte). „Sicher gestanden, zwei Treffer erzielt, alles gut“, bilanzierte 03er-Trainer Peter Hoffmann. J cd/dani

Quelle: op-online.de