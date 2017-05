Noch ein Punkt fehlt zum Titel

Dreieich J Nach dem überzeugenden 4:0 (3:0) gegen Rot-Weiß Darmstadt fehlt dem SC Hessen Dreieich aus dem letzten Spiel beim FSC Lohfelden noch ein Punkt, um sich die Meisterschaft in der Fußball-Hessenliga zu sichern.

Rot-Weiss Frankfurt rettete am vorletzten Spieltag gegen Lohfelden in der Nachspielzeit ein 1:1, liegt ebenso wie Eintracht Stadtallendorf (4:1 gegen Lehnerz) drei Punkte zurück.

„Ich ziehe vor meiner Mannschaft den Hut. Sie hat sich immer wieder zusammengerissen und sich nun mit einem überzeugenden Sieg von den eigenen Fans verabschiedet. Die Jungs haben eine Klasse-Saison gespielt“, meinte SC Hessen-Trainer Rudi Bommer. Und vorneweg ging Ex-Profi Youssef Mokhtari, der, obwohl angeschlagen, gegen Darmstadt in der Startelf stand und maßgeblich am Sieg beteiligt war. „Er will unbedingt Meister werden“, sagt Bommer über den Routinier, der mit einem Seitfallzieher unter die Latte nach fünf Minuten das 2:0 erzielte. „Ich bin sehr zufrieden, die Mannschaft war hoch konzentriert. Das Spiel war nach 15 Minuten entschieden“, erklärte Bommer, der im Tor erneut auf Paul Jivan setzte und neben Mokhtari (für Marco Di Maria) auch den wiedergenesenen Julian Dudda (für Ljubisa Gavric) in die Startformation beorderte.

Eine gute Entscheidung. Duddas Tor in der ersten Minute war der Dosenöffner für einen aus Dreieicher Sicht erfolgreichen und entspannten Abend. „Ich habe kaum richtig gesessen, da stand es schon 0:1. Nach einer Viertelstunde stand es 0:3. Da war der Schock groß, da hatten wir ein bisschen Angst, dass das hier zum Selbstläufer wird und wir eine richtige Packung bekommen“, sagte RW-Trainer Kelvin King. - leo

