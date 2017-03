Ober-Roden belohnt sich nicht

Offenbach - Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Verbandsliga Süd verkaufte sich die TS Ober-Roden mehr als ordentlich, steht nach 90 spannenden Minuten aber trotzdem ohne Punkte da.

Beim formstarken Tabellendritten FV Bad Vilbel unterlagen die Rödermarker am Freitagabend mit 0:1 (0:0). „Das Ergebnis ist knapp und das Spiel war es auch“, sagte Ober-Rodens Sportlicher Leiter Zivojin Juskic. „Wir haben stark ersatzgeschwächt eine wirklich gute Leistung gezeigt. “.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hatten beide Mannschaften zwei, drei Torchancen, nutzten diese aber nicht. Nach dem Seitenwechsel stand die Turnerschaft defensiv sicher, im Vorwärtsgang fehlte es den Gästen dann aber am letzten Pass, um sich für ihre gute Leistung zu belohnen. So kam der Favorit aus der Wetterau in der 73. Minute doch noch zum 1:0. Nach einem hohen Ball fiel das Spielgerät Bad Vilbels Spielmacher Alexander Bauscher direkt vor die Füße, der per Dropkick traf. Der Ball sprang von der Unterkante der Latte hinter die Linie. Die Hausherren liegen durch das 1:0 zumindest bis Sonntag nur vier Zähler hinter Rang zwei zurück, Ober-Roden ist Tabellensiebter.

Ober-Roden: Helal - Profumo, Krapp (75. Schwäbe), Strauss, Barowski - Schwab - Kazimi, Veisoglu, Schöppner, Palacios Hernandez (80. Kriegsch) - Fritsch

Tor: 0:1 Bauscher (73.) J dani

