Oberliga: Bürgel in Münster - Rot-Weiß Babenhausen muss sich steigern

„Bescheiden. “ Mit diesem Wort beschreibt Sven Lenort, Trainer des Handball-Oberligisten TSG Bürgel, die Situation des Tabellenzweiten vor der Partie bei der TSG Münster.

Offenbach – Nach dem klaren Heimsieg gegen Babenhausen vor eineinhalb Wochen und der Fastnachtspause hat sich die personelle Situation bei der TSG verschlechtert.

TSG Münster - TSG Bürgel (Sa., 19 Uhr). Rechtsaußen Chris Hofmann fällt nach einem Autounfall für unbestimmte Zeit aus. Rückraumspieler Nils Lenort muss wohl wegen einer Handverletzung passen. Tim Büdel und Edi Pjanic könnten seine Position übernehmen. Linksaußen Lars Kretschmann ist weiter gesperrt, Lukas Kaiser plagt sich mit einem grippalen Effekt herum. „Wir gehen ein bisschen am Krückstock“, meint Sven Lenort und wird Spieler aus der zweiten Mannschaft in seinen Kader beordern. Rechtsaußen Luca Morgano ist wohl der erste Kandidat für den Sprung nach oben.

„Münster“, versichert Sven Lenort, „ist besser als der Tabellenplatz. Die Mannschaft hat keinen überragenden Einzelspieler, ist in der Breite aber gut aufgestellt. Das wird eine schwere Aufgabe.“ Nach dem 29:33 in der Hinrunde in Bürgel hatte Münster den Trainer gewechselt. Daniel Wenig, einst Spieler der HSG Hanau, löste Alexander Adamski ab.

SG RW Babenhausen - HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim (So., 18 Uhr). Der Vorletzte erwartet den Tabellenzehnte, der mit 15:19 Punkten zu den Teams zählt, gegen die die SG (6:28 Punkte) gewinnen muss, um die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. „Wir haben einen eingen Kader, aber wir geben nicht auf“, versicherte Trainer Ferenc Szlauko nach dem 29:41 in Bürgel. Er hofft vor allem, dass seine Abwehr wieder einen intensiveren Zugriff bekommt und seine Torhüter, Jan Oldach und Moritz Schlett, wieder besser halten als zuletzt im Offenbacher Stadtteil.

