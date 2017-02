Oberrad verpflichtet halbes Dutzend

Offenbach J Das Transferfenster schloss auch für die Fußball-Verbandsligisten gestern Nacht um 0 Uhr. Erst gestern vermeldete die abstiegsbedrohte Spvgg. 05 Oberrad den sechsten Winterzugang.

Vedran Plavsa, einst Weggefährte von Trainer Baldo di Gregorio beim Mitte-Verbandsligisten Germania Schwanheim, soll mithelfen, den zweiten Abstieg in Folge zu verhindern. Der letztjährige Hessenligist hat als Tabellen-15. bereits neun Punkte Rückstand auf Platz zwölf.

Ebenfalls große Bewegung vermeldet der SC 1960 Hanau, der am Sonntag (16.45 Uhr) gegen die FG Seckbach testet. Sechs Zugängen stehen beim Tabellenneunten sieben Abgänge gegenüber.

Aufstiegsaspirant Spvgg. 03 Neu-Isenburg vermeldet dagegen nur die Rückkehr von Fabian Büttner nach einem Studienaufenthalt in Belgien. „Wir sind auf jeder Position doppelt besetzt“, freut sich Trainer Peter Hofmann, der aktuell auf Aljoscha Atzberger (Knieprobleme) und Mario Marx (Handbruch) verzichten muss. Der Tabellenzweite bestreitet gleich zwei Testspiele, am Donnerstag (20 Uhr) beim Stadtrivalen TSG, am Sonntag (16 Uhr) gegen die SG Oberliederbach. Die TS Ober-Roden, die Samstag (14.30 Uhr) Kickers Obertshausen erwartet, verzichtete auf externe Zugänge. In Manuel Krapp und Umut Toprak wurden zwei A-Jugendliche „befördert“. Ob Trainingsgast Feta Suljic bleibt, ist offen. Der lange verletzte Angreifer kann auch zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtet werden, da er seit mehr als sechs Monaten keinen Verein hatte, berichtete der Sportliche Leiter Zivojin Juskic.

Spvgg. 05 Oberrad

Zugänge: Vedran Plavsa (vereinslos/zuletzt Germania Schwanheim), Mario Giuda (VfB Wetter), Thilo Thanetschek (Makkabi Frankfurt), Christian Coric (Germania 94 Frankfurt), Parmaksiz Ertugrul (Viktoria Urberach), Salim Akaouch (SV der Bosnier Frankfurt)

Abgänge: -

SC 1960 Hanau

Zugänge: Julian Davy (Türgücü Friedberg), Antonio Parker (Rot-Weiß Großauheim), Abdulkadir Okutan (TuS Koblenz II), Ufuk Arduc (BSC SW 19 Frankfurt), Engin Arslan (Darmstadt 98 A-Jugend), Ali Yildirim (KSG Rai-Breitenbach)

Abgänge: Dario Strinavic (FC Hanau 93), Ervis Shima (Türk Gücü Hanau), Ali Osman Kurt (Spvgg. Hüttengesäß), Ufuk Kocak, Zabih Saighani (beide Ziel unbekannt), Marek Bodnar (VfB Großauheim), Diyar Yildiz (TSV Kassel 08) J jm

Quelle: op-online.de