Teutonia will mit Juskic in die Gruppenliga

Zivojin Juskic wird auch in der kommenden Saison als Trainer die Geschicke des FC Teutonia Hausen in der Fußball-Kreisoberliga leiten.

Obertshausen – Juskic, der im Oktober 2019 den Job an der Schwarzbachstraße übernommen hatte, hat sich mit den Verantwortlichen um Thomas Lamperstorfer auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

„Egal wie die Runde weiter gehen wird, haben wir mit der Verlängerung auch ein Zeichen an die Mannschaft gegeben“, sagt Lamperstorfer. „Zivo hat das Team auf ein neues Niveau gehoben, speziell im taktischen Bereich. Er bringt alles sehr kompetent rüber und auch der Spaß kommt nicht zu kurz.“

Der 50-jährige Juskic lobt im Gegenzug die Verantwortlichen. „Eine gute Basis ist da, um Verein und Mannschaft weiter zu entwickeln“, nennt er einen Grund für sein weiteres Engagement. „Ich kann mich mit den Ideen der Verantwortlichen sehr gut identifizieren.“

In der unterbrochenen Saison liegt die Teutonia als Aufsteiger im engen Meisterschaftsrennen hinter dem VfB Offenbach auf Platz zwei. „Unabhängig von der aktuellen Saison wollen wir unseren Weg konsequent weiter gehen.“

Dennoch macht Juskic keinen Hehl daraus, dass sein Team und er gerne schon in der kommenden Punktrunde in der Gruppenliga antreten würden. „Wir haben eine sehr starke Vorbereitungszeit gehabt, teilweise drei-, viermal in der Woche trainiert und im einzigen Pflichtspiel in diesem Jahr beim Sieg gegen den damaligen Tabellenführer aus Neu-Isenburg eine ganz starke Leistung gezeigt. Wir würden die Saison natürlich gerne zu Ende spielen. Aber egal, wie eine Entscheidung fallen wird, es wird eine ganze Reihe von Verlierern geben. Das einzig Wichtige wird aber sein, wieder Fußball spielen zu können.“

2004 stiegen die Teutonen aus der Gruppenliga ab, nach elf Jahren in der Kreisoberliga folgte 2015 der Sturz in die A-Liga. Seit 2019 spielen die Hausener wieder in der Kreisoberliga und der Blick geht nach oben.

rjr

Quelle: op-online.de