Özdamar entscheidet Spitzenspiel in der ersten Hälfte

OFFENBACH - Der FC Fortuna Offenbach hat in der Fußball-Kreisliga A Offenbach West die besten Chancen auf die Vizemeisterschaft und den damit verbundenen Platz in der Relegationsrunde.

Konkurrent SV Dreieichenhain zeigte gegen Meister SV Pars Neu-Isenburg eine ganz starke Leistung, unterlag dennoch unglücklich mit 0:1. Die Fortuna bezwang Kickers Obertshausen II mit 2:0 und benötigt am letzten Spieltag gegen den TV Dreieichenhain noch einen Sieg.

Der Turnverein steht als Absteiger fest, unterlag in einem spannenden und sehenswerten Spiel beim FC Maroc mit 5:7, lag dabei schon mit 0:6 im Hintertreffen. Als Vorletzter in die Relegation muss wohl die zweite Mannschaft der SG Rosenhöhe. Sie unterlag im direkten Duell Squadra Azzurra Offenbach durch ein Eigentor mit 0:1 und müsste sich am letzten Spieltag schon beim Tabellenführer SV Pars durchsetzen und auf einen Ausrutscher der Squadra hoffen.

SV Dreieichenhain – SV Pars Neu-Isenburg 0:1 (0:1). Güner Özdamar entschied das Spitzenspiel in der ersten Hälfte zugunsten des Meisters. Nach der Pause waren die Gastgeber die stärkere Mannschaft. „Dreieichenhain hatte drei, vier hundertprozentige Chancen, traf einmal den Innenpfosten“, sagte Pars-Sprecher Baydar Ayhan. „Es war ein glücklicher Sieg für uns.“

SV Dreieichenhain: Leonhardt; Komorek, Locher, Haller, Kampa, Ehlert, Korth, Mann, Yagmur, K. Pawlik, Somma (Schönfeld, Kassack, Beck)

SV Pars Neu-Isenburg: Dzino; A. Öztas, Ispir, G. Öztas, Albayrak, Özdamar, H. Erdem, Puls, Hensel, E. Erdem, Saili (Brunnhardt, Ghadirian, Siringuel)

Tor: 0:1 Özdamar (35.)

FC Fortuna Offenbach – Kickers Obertshausen II 2:0 (1:0). „Es hat lange gedauert, bis wir uns über den Sieg freuen konnten“, meinte Fortuna-Sprecher Giovanni Santagada. Erst Giorgio Modica, in der Hinrunde noch in Oberts-hausen am Ball, erzielte den entscheidenden zweiten Treffer. „Wir hatten zuvor schon viele Chancen, die wir jedoch ausgelassen haben“, sagte Santagada.

FC Fortuna Offenbach: Wassef; Miltenberger, T. Leppin, Kiluk, Rivieccio, Reigl, Modica, Marino, Weihs, Taranto, M. Leppin (Kais, Perna, Marino)

Kickers Obertshausen II: Schlaud; Kanert, Wagner, Bott, Ch. Arndt, Will, El Barkani, Durante, Kulke, Schmidt, Kaiser (El Yazidi, Hild, Lukitsch)

Tore: 1:0 Reigl (15.), 2.0 Modica (80.)

DJK Sparta Bürgel – Spvgg. 03 Neu-Isenburg II 3:2 (3:1). Sven Blazevic wurde mit seinen drei Treffern zum Matchwinner. „Wir haben verdient gewonnen, haben unsere Torchancen besser genutzt“, meinte Sparta-Sprecher Olaf Happel. „In Unterzahl wurde es für uns in der Schlussphase allerdings noch einmal eng.“

DJK Sparta Bürgel: Frantzen; Wolf, Noori, Kresovic, Nishida, Jäger, Blazevic, Spionjak, Heublein, Harchouen, Schindelar (Balamurugan)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Raufi; Laux, Reitbauer, Buschmann, Sänger, Gulin, Finke, Hillebrand, Kammholz, Celayir, Koutsounasios (Hofmann, Sevic)

Tore: 1:0, 2:0 Blazevic (15., 28.), 2:1 Laux (42.), 3:1 Blazevic (44./FE), 3:2 Sänger (80.) - Gelb-Rot: Heublein (65.)

BSC 1899 Offenbach – Fortuna Dreieich 5:0 (1:0). Zu einem ungefährdeten Sieg kamen die Gastgeber. „Wir waren die klar bessere Elf“, sagte Valerio Proto vom BSC-Trainerteam. „Aber man hat beiden Mannschaften angesehen, dass es um nicht mehr viel ging.“

BSC 1899 Offenbach: Kus; Amanatidis, Pruss, Vachtanidis, Vadina, Seidel, Tas, Mihai, Cevik, Jaatit, Peukert (Lutumba, Chabane, Akbar)

Fortuna Dreieich: Frank; Kifle, Schrader, Böhme, Bertleff, Mazzone, Schellhorn, Nelle, Avdic, Lucente, Lechner (Kern, Genserich)

Tore: 1:0, 2:0 Seidel (40., 51.), 3:0, 4:0 Mihai (62., 66.), 5:0 Seidel (78.)

FC Maroc Offenbach – TV Dreieichenhain 7:5 (6:0). Ein kurioses Spiel sahen die Zuschauer am Bierbrauerweg. 6:0 führten die Gastgeber schon zur Pause, der Turnverein kam aber noch einmal bis auf 5:6 heran. „Nach der Pause haben wir einfach zu schwach gespielt“, kritisierte FC Maroc-Sprecher Abdherrame Dardour.

FC Maroc Offenbach: Moumen, Saidi, Kiss, Mahyou, M. El Fatimi, Q. Jaatit, Khadri, N. Jaatit, Yassin, Severino, Daraz (El Barkani)

TV Dreieichenhain: Langer; Werner, Pisching, Meurer, Jortzik, Amin, Haimerl, Geschwentner, Kessler, Daili, Streb (Geiss, Groh, Mularczyk)

Tore: 1:0, 2:0. 3:0 Khadri (7., 12., 17.), 4:0 Mahyou (30.), 5:0 Yassin (35.), 6:0 M. El Fatimi (40.), 5:1 Meurer (55.), 5:2 Geschwentner (72.), 6:3, 6:4, 6:5 Groh (75., 80., 82.), 7:5 Khadri (90.)

TSG Neu-Isenburg II – SSG Langen 2:5 (0:3). „Im ersten Spielabschnitt hatten wir die Gegner im Griff“, sagte Langens Trainer Patrick Arnold. „Danach haben wir etwas nachgelassen. Doch am Ende haben wir unsere Konter sehr überlegt ausgespielt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

TSG Neu-Isenburg II: Stehr; S. Sari, Bilaus Zavoianu, Gulin, Leber, Jakob, Khaldy, M. El Issami, Kuru, Yürük, Schlotthauer (Baba, Flinner, Distler)

SSG Langen: Starck; Tatari, Sejdic, B. Tesema, Kifle, Gajdurovic, Tucci, Uzay, Azizi, E. Tesema, Sterk (Alsleben, Namdar)

Tore: 0:1 Kifle (12.), 0:2 Gajdurovic (29.), 0:3 Uzay (38.l), 1:3 Bilaus (52.), 2:3 Jakob (63.), 2:4 Gajdurovic (78.), 2:5 E. Tesema (90.+3) - Gelb-Rot: E.Tesema (90.+3)

SG Rosenhöhe II – Squadra Azzurra 0:1 (0:0). Aus einem Gewühl heraus fiel der entscheidende Treffer der Partie und der kurz zuvor eingewechselte Fabio Taranto hatte wohl noch sein Bein dran, so dass es ein Eigentor wurde. „Das Spiel war schwer und gut, es war hitzig, aber auch sehr fair und Schiedsrichter Thomas Brand bot eine gute Leistung“, sagte Rosenhöhe-Trainer Kevin Knust, der mit seinem Team jetzt für die Relegation planen muss.

SG Rosenhöhe II: Hübsch; Smertenko, Ahmed, Fattizzo, da Silva, Prevete, Dandrea, Lentino, Mitroudis, Kolodziej, Park (Taranto, Chantzaras, Knust)

Squadra Azzurra Offenbach: A. Bosa; Alimpasoglu, A. Savoca, G. Corso, Torrico, Kockiri,A. Di Vivo, G. Savoca, S. Di Vivo, De Astis, F. Corso (Akhouaji)

Tor: 0:1 Eigentor Taranto (56.) - rjr

Quelle: op-online.de