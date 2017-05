Mit Mut, Disziplin und Spielkultur zum Erfolg

Offenbach - Für Elvir Melunovic ist es der erste Höhepunkt seiner Amtszeit als Trainer der U19-Fußballer der Offenbacher Kickers. Der 45-Jährige, weiß nur zu genau, was es bedeutet, wenn Kickers Offenbach auf Eintracht Frankfurt trifft.

„Da ist natürlich immer Brisanz drin“, sagt er mit Blick auf das Hessenpokal-Viertelfinale am Mittwoch (19 Uhr, Wiener Ring) gegen den Bundesliga-Nachwuchs der Eintracht. Die Rollen sind eigentlich klar verteilt: Hier der OFC-Nachwuchs, der in der Hessenliga auf Rang zwei steht. Auf der anderen Seite die Bundesliga-Jungstars der Eintracht, die gerade den Süd-Meister Bayern München mit 3:0 abfiedelten. „Das spricht für diese Mannschaft“, zollt Melunovic Respekt: „Aber für uns ist das nur zusätzliche Motivation. Wir wollen uns gegen solche Mannschaften messen.“ Die Qualitäten seiner Mannschaft hat der Nachfolger von Zaki Tammaoui schnell erkannt. „Sie ist nicht zufällig seit 15 Spielen ungeschlagen.“

Melunovic, selbst Profi bei Borussia Neunkirchen, SV Elversberg und TuS Koblenz (17 Regionalligaeinsätze, 114 Oberligaspiele), fordert Disziplin, Trainingsfleiß und auf dem Platz Spielkultur und Mut. Mit diesen Tugenden, davon ist er überzeugt, kann der OFC auch der Eintracht Paroli bieten. Einige Spieler wissen zudem, wie die Eintracht zu schlagen ist. Dennis Smisek, Lucas Hagemann und Marco Ferukoski trafen im vergangenen Jahr beim 3:0-Finalsieg nach Verlängerung für die OFC-U17. „Diese Erfahrung ist wichtig“, glaubt Melunovic. Keine Rolle spielt dagegen, dass einige Akteure bei anderen Klubs zugesagt haben, Ahmet Dogan etwa, der zum Oberligisten Sportfreunde Siegen geht, oder Serkan Pancar und Tim Korzuschek (beide Teutonia Watzenborn-Steinberg).

Testen Sie Ihr Wissen: Das OFC-Quiz für Experten Zur Fotostrecke

„Das ist normal im Fußball. Ich bin überzeugt, dass sie bis Saisonende alles geben“, meint Melunovic. Besondere Erwartungen setzt er in Torwart Bilal Zabadne und Angreifer Nicola Jürgens. Beide trainieren mit den Profis, Jürgens wurde schon dreimal in der Regionalliga eingesetzt. Auch Dominik Crljenec stand schon in Oliver Recks Kader. „Sie müssen die Mannschaft führen“, erwartet der Fußballlehrer, der im OFC-Nachwuchsleistungszentrum einen Vertrag bis Juni 2019 unterzeichnet hat. " Melunovic freut sich auf die Zeit: „Man sieht, dass hier etwas Großes entstehen kann.“ (jm)

Quelle: op-online.de