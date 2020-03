Von der Au setzt „tolles Zeichen“

Die zweite Station ihrer drei Partien umfassenden Auswärtsserie steht am Samstag für die Drittliga-Handballer der HSG Hanau bei Eintracht Baunatal an. Einen Tag später ist die HSG Rodgau Nieder-Roden im Fernduell um Platz zwei ebenfalls in der Fremde gefordert.

Offenbach – Die zweite Station ihrer drei Partien umfassenden Auswärtsserie steht am Samstag für die Drittliga-Handballer der HSG Hanau bei Eintracht Baunatal an. Einen Tag später ist die HSG Rodgau Nieder-Roden im Fernduell um Platz zwei ebenfalls in der Fremde gefordert.Eine positive Nachricht gab es bereits vor dem Duell beim abstiegsbedrohten Northeimer HC.

Eintracht Baunatal - HSG Hanau (Sa., 18 Uhr). Die Hanauer haben die vergangenen zwei Spiele verloren. Die Leistung bei der jüngsten 22:26-Niederlage bei Spitzenreiter TV Großwallstadt stimmt Oliver Lücke aber zuversichtlich. Er sei sich „sicher, dass wir auswärts noch den einen oder anderen Punkt holen werden“, sagte der HSG-Trainer mit Blick auf das Restprogramm. Das sieht noch vier Spiele in der Fremde vor, lediglich am 22. März im Derby gegen den TV Gelnhausen haben die Hanauer Heimrecht.

Vor allem mit der Leistung in der Defensive war Lücke zufrieden. „Wir hatten einen klaren Plan in der Abwehr, der hat gut funktioniert“, resümierte der Coach. Gegen Baunatal wird gutes Verteidigen erneut besonders wichtig sein. Die Nordhessen stellen mit 650 erzielten Treffern die zweitbeste Offensive der Liga. Lediglich Großwallstadt traf öfter (664). Von der Angriffswucht der Eintracht konnte sich die HSG Hanau im Hinspiel überzeugen, das sie mit 25:29 verlor. Allerdings kassierten auch nur zwei Mannschaften mehr Tore als der Tabellenzehnte (639). Hanau will Platz sechs festigen.

Northeimer HC - HSG Rodgau Nieder-Roden (So., 17 Uhr). Dank eines späten Toren von Johannes von der Au hatten die Rodgauer zuletzt bei der HSG Bieberau-Modau noch ein Remis erreicht. Es war nicht das erste Mal, dass der linke Rückraumspieler trotz seiner erst 21 Jahre Verantwortung übernahm. Der gebürtige Nieder-Rodener hat sich bei seinem Heimatklub zum absoluten Leistungsträger gemausert, was auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben ist. So hatte Ralf Bader, Trainer des Tabellenführers TV Großwallstadt, nach dem 29:25-Sieg in Nieder-Roden zugegeben: „Ich schwärme von Johannes von der Au.“ Angst davor, das Eigengewächs zu verlieren, müssen die Rodgauer aber nicht haben. Von der Au hat den bis 2021 laufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Marco Rhein, Torwart und Sportlicher Leiter der HSG, wertet das als „tolles Zeichen“.

Für Trainer Jan Redmann ist von der Au „ einer unserer emotionalen Leader“, der andere mit seinem Einsatz- und Siegeswillen mitreißt. „In der Abwehr war er schon letzte Saison Stammspieler, jetzt zeigt er auch im Angriff sein Potenzial.“ Er verkörpere den „kompletten Handballer“, sei aber „noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“. Von der Au bewertet es ähnlich: „Die Saison läuft für mich, aber auch für uns als Mannschaft, sehr gut. Mein Ziel ist es, die Erfolge in den nächsten Jahren zu bestätigen und möglichst zu steigern. Ich glaube, dass wir mit diesem Team weiteres Potenzial besitzen.“ Die Chance, das zu belegen, bietet sich in Northeim, das zuletzt bei der HSG Dutenh./Münchholzhausen II (4.) mit 25:35 unterlag, zehn seiner 13 Punkte jedoch zu Hause holte. Im Hinspiel (31:27) hatten die Rodgauer lange Mühe.

Quelle: op-online.de