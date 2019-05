1960 Hanau plant zweigleisig

Kopf-an-Kopf geht das Führungsduo der Verbandsliga auf die Zielgerade, der Titelkampf bleibt spannend. In Ober-Roden steht das letzte Stadtderby der laufenden Saison an. Gastgeber Turnerschaft hofft auf den ersten Derbysieg in der Punktrunde 2018/2019.

Offenbach – Das Führungsduo der Fußball-Verbandsliga Süd ist am viertletzten Spieltag auswärts gefordert. Während Spitzenreiter Rot-Weiß Walldorf bei der abstiegsgefährdeten Usinger TSG auf dem Prüfstand steht, gastiert der FC Hanau 93 in Erlensee. Der Aufsteiger geht als Tabellenfünfter entspannt in die Partie. Doch auch der Tabellendritte SC 1960 Hanau hat sich im Aufstiegsrennen noch nicht aufgegeben. In Rödermark steigt das Derby zwischen der TS Ober-Roden und Viktoria Urberach.

1. FC 06 Erlensee – FC Hanau 93 (Sa., 17 Uhr). So richtig rund läuft es bei den Hanauern trotz des jüngsten Erfolges immer noch nicht. Beim 4:3 gegen Usingen führten die 93er bereits nach sieben Minuten mit 3:0, gerieten dann aber nochmals in Bedrängnis. In Erlensee wartet nun eine junge, spielstarke Truppe, deren fußballerische Qualitäten aber den Hanauern durchaus entgegenkommen dürften. Das Hinrundenspiel gewann die Mannschaft des Trainerduos Slavisa Dacic/Christoph Prümm mit 2:0 und würde dieses Ergebnis nun gerne wiederholen.

SC 1960 Hanau – Rot-Weiss Frankfurt (So., 15 Uhr). Trotz sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten Hanau 93 geben sich die 60er im Aufstiegsrennen noch nicht geschlagen und planen zweigleisig. „Solange rechnerisch noch etwas möglich ist, werden wir alles daran setzen, den beiden Führungsteams das Leben schwer zu machen. Wir werden Platz eins oder die Aufstiegsrunde nicht verschenken“, sagt Okan Sari. Der Sportliche Leiter der Hanauer wird die Mannschaft nach der Trennung von Raduan Belaajel gemeinsam mit Berkan Güngör bis zum Rundenende trainieren. Die Trainerfrage für die kommende Saison genießt aktuell keine Priorität. „Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche“, erklärt Sari. Und das sind die verbleibenden vier Partien und das Titelrennen in der Verbandsliga. Zudem steht am Donnerstag, 16. Mai, das Halbfinale im Hanauer Kreispokal gegen den Stadtrivalen FC 93 an.

TS Ober-Roden – Viktoria Urberach (So., 15 Uhr). „Man merkt natürlich, dass es immer schwieriger wird, die Jungs zu packen“, erklärt Urberachs Trainer Lars Schmidt. Mit dem Klassenerhalt im Gepäck „ist von den Jungs viel Last abgefallen.“ Und die Bekanntgabe Schmidts, zur neuen Saison zum SC Hessen Dreieich zu wechseln, dürfte in Sachen Motivation „auch nicht förderlich sein“, sagt Schmidt, der dennoch auf eine engagierte Viktoria-Truppe hofft. „Dass wir als beste Mannschaft aus Rödermark die Saison beenden wollen, sollte ein Ansporn sein“, sagt Schmidt.

Aus den bisherigen Rödermark-Derbys mit den beiden Ober-Rodener Klubs sammelte die Viktoria fünf Punkte. Die Germania steht bei sieben, die Turnerschaft bei einem. Zudem haben die Urberacher als einziger Rödermark-Klub in dieser Saison noch kein Derby verloren – zumindest in der Punktrunde, im Dieburger Kreispokal gab’s gegen die Turnerschaft eine 0:1-Niederlage.

Unter der Woche trainierte Schmidt mit nur zehn Mann. Der beruflich verhinderte Torwart Ole Schickedanz ist im Derby wieder dabei, gleiches erhofft sich Schmidt von den angeschlagenen Michele Piarulli, Marco di Maria und Robin Schnitzer. „Wir versuchen, uns auf ein Motivationslevel zu bringen, auf dem wir etwas holen können“, sagt Schmidt.

Für die Ober-Rodener ist das Derby gleichzeitig das letzte Heimspiel in dieser Saison – am kommenden Wochenende erhält die Turnerschaft die Punkte gegen Eintracht Altwiedermus kampflos. „Wir wissen, wie schwierig es gegen die beste Abwehr der Liga wird, wollen aber natürlich drei Punkte holen“, blickt Ober-Rodens Trainer Bastian Neumann voraus, „das wird ein zäher Abnutzungskampf“, fordert er von seiner Mannschaft vor allem viel Geduld. Urberach kassierte in bisher 29 Partien erst 28 Gegentreffer.

Die Ober-Rodener verabschieden im Vorfeld drei Spieler: Torhüter Nikolaos Gkogkos beendet seine Karriere, Tim Kalzu (zu Hessenliga-Absteiger Spvgg. 03 Neu-Isenburg) und Cengiz Veisoglu (zum Kreisoberliga-Neuling Teutonia Hausen) verlassen den Verein.

SG Bornheim/GW – Germania Ober-Roden (So., 15 Uhr). Nach dem klaren Erfolg gegen Bad Homburg wollen die Ober-Rodener beim Aufsteiger nachlegen. Die Bornheimer sind eine echte Wundertüte, gewannen im April beim damaligen Spitzenreiter FC Hanau 93 mit 2:1, kassierten 2019 aber auch schon einige deutliche Niederlagen. Bei der Germania hat Trainer Adi Akinwale auch für die kommende Saison zugesagt, die Blau-Schwarzen setzen auch zukünftig weiter vor allem auf junge, talentierte Spieler.

leo

Quelle: op-online.de