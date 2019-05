Duell beim FSV Frankfurt als Vorbereitung auf Hessenliga

Die viertletzte Begegnung des SC Hessen Dreieich in der Fußball-Regionalliga Südwest (0:3 beim VfB Stuttgat II) war ein Fingerzeig dafür, wie das Team künftig in der Hessenliga aussehen könnte.

Offenbach – Im Tor hatte Marcel Czirbus (20) den Vorzug vor Pierre Kleinheider erhalten, der den Club wohl verlassen wird. Davor spielten zumeist Akteure, die auch kommende Saison für Dreieich auflaufen sollen.

Nach Informationen unserer Zeitung plant man unter anderem weiter mit Niko Opper, Denis Talijan, Zubayr Amiri, Abassin Alikhil, Toni Reljic, Danny Klein, Tino Lagator und Kevin Pezzoni, die alle noch einen für die kommende Saison gültigen Vertrag haben. Denis Streker soll verlängern. Das ist ein doppelter Widerspruch. Mäzen Hans Nolte hatte vor einiger Zeit angekündigt, dass lediglich zwei Spieler bleiben und der Kader verjüngt werden soll. Stattdessen stehen nun in Nikola Mladenovic (26 Jahre, Mittelfeld) sowie Mike Wroblewski (29, Tor, beide TSV Schott Mainz) zwei Akteure vor der Rückkehr, die im mittlerern Fußballer-Alter sind. Beide waren 2018 mit Dreieich Meister der Hessenliga, davor spielten sie für die Sportfreunde Seligenstadt – unter Trainer Lars Schmidt, der zur kommenden Saison von Viktoria Urberach nach Dreieich wechselt.

Fraglich ist, wer sich für eine Saison in der Hessenliga begeistern kann, zumal der direkte Wiederaufstieg nicht das Saisonziel sein soll. Streker (28) hat angeblich Interesse bekundet. Ob das auch für den ehemaligen Erstliga-Spieler Pezzoni (30) gilt, ist nicht bekannt.

Weiter geht die Abschiedstour das SC Hessen Dreieich am Samstag (14 Uhr) mit dem Derby beim FSV Frankfurt. Die Bornheimer sind als 13. der Tabelle noch nicht gerettet, haben jedoch für den Fall des Verbleibs in der Regionalliga bereits die Verträge mit Denis Mangafic, Kenan Mujezinovic sowie Steffen Straub verlängert. „Wir hoffen, dass wir zeitnah den Klassenerhalt sichern, und freuen uns, dass diese drei Spieler dann auch in der nächsten Saison bei uns spielen werden“, sagte der Trainer und Sportliche Leiter Thomas Brendel. Mangafic (einst Kickers Offenbach) und Straub zählen zum Stammpersonal. Ersatztorhüter Mujezinovic, der erst im Winter gekommen war, gilt als Mann mit „sehr viel Potenzial“.

VON CHRISTIAN DÜNCHER

Quelle: op-online.de