Ljubic zählt nicht mehr zum TSG-Kader

Die TSG Bürgel und die SG Rot-Weiß Babenhausen treten am Sonntagabend in der Handball-Oberliga jeweils zuhause an (Symbolbild).

Die TSG Bürgel und die SG Rot-Weiß Babenhausen treten am Sonntagabend in der Handball-Oberliga jeweils zuhause an: Der Tabellenvierte Bürgel erwartet Umstadt/Habitzheim II, der Vorletzte Babenhausen die SG Bruchköbel.

Offenbach – Die TSG Bürgel und die SG Rot-Weiß Babenhausen treten am Sonntagabend in der Handball-Oberliga jeweils zuhause an: Der Tabellenvierte Bürgel erwartet Umstadt/Habitzheim II, der Vorletzte Babenhausen die SG Bruchköbel.

TSG Bürgel - Umstadt/Habitzheim II (So., 17.30 Uhr). Nach der 21:31-Niederlage in Münster ist die TSG auf Wiedergutmachung aus, will an Pohlheim und Dotzheim dranbleiben. Phil-Lukas Ljubic zählt nicht mehr zum Kader. Der Rückraumspieler hatte vor kurzem verkündet, die TSG nach der Saison aus Studiengründen zu verlassen, nun haben sich die Wege schon früher getrennt. Chris Hofmann fällt nach seinem Autounfall weiter aus, Tim Büdel (Skiurlaub) fehlt ebenfalls. „Umstadt-Habitzheim ist ein unangenehmer Gegner mit einer 3-2-1-Abwehr. Wir müssen taktisch sehr diszipliniert sein, das war zuletzt nicht unsere Stärke“, sagt TSG-Trainer Sven Lenort.

SG Rot-Weiß Babenhausen - SG Bruchköbel (So., 18 Uhr). Der Absteiger aus der 3. Liga, der mit 18:18 Punkten auf dem neunten Platz liegt, ist beim Tabellenvorletzten klar favorisiert. Babenhausen muss weiter auf die verletzten Robin Drews, Markus Kirchherr und Jusys Dziugas verzichten. „Personell sieht es bei uns nicht gut aus“, berichtet Co-Trainer Caner Adanir. Die SG wird wie zuletzt Akteure aus der zweiten Mannschaft einbauen müssen. Bei 6:30 Punkten und neun Zählern Rückstand auf einen sicheren Tabellenplatz bei noch acht ausstehenden Spielen geht der Blick in Richtung Landesliga Süd.

Quelle: op-online.de