Nationalspieler am Wiener Ring

Offenbach - Der Sana-Sportpark am Wiener Ring in Offenbach ist seit gestern Trainingsstätte für potenzielle künftige Fußball-Nationalhelden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte, dass das Trainingsgelände gegenüber des Sparda-Bank-Hessen-Stadions bis zum 27. März von den vier Teams, die an der Qualifikation zur U19-Europameisterschaft teilnehmen, genutzt wird. Die deutsche Auswahl um Felix Passlack (Borussia Dortmund) und Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt) trifft auf Zypern (23. März, 11 Uhr, in Rüsselsheim), Serbien (25. März, 11 Uhr, Kelsterbach) und die Slowakei (28. März am Bornheimer Hang in Frankfurt). Trainingszeiten sind Montag (16 Uhr) sowie am 22., 24., 25. und 27. März jeweils 11 Uhr. Welche Teams in Offenbach trainieren, wurde nicht kommuniziert. (jm)

Archivbilder:

Kickers trainieren mit Rugby-Nationalteam Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa