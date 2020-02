U19-BUNDESLIGA Außenseiter OFC will bei Eintracht Frankfurt seine gute Form bestätigen

Das Beste kommt für die U19-Fußballer der Offenbacher Kickers nicht zum Schluss, sondern bereits am zweiten Spieltag der Restsaison. Genauer gesagt: Morgen Abend um 19. 00 Uhr.

Offenbach – Dann steht in der Süd/Südwest-Staffel der A-Junioren-Bundesliga das Mainderby bei Eintracht Frankfurt an. „Das ist für uns das Highlight-Spiel“, sagt Jörg Wagner, der im administrativen Bereich des Leistungszentrums der Kickers mitarbeitet und aufgrund des Nachbarschaftsduells viel zu tun hat.

Wegen der großen Rivalität zwischen den Anhängern beider Clubs wurde die Begegnung – wie bereits das Hinrunden-Duell – vom DFB als „Hochsicherheitsspiel“ eingestuft und findet daher im Stadion am Bornheimer Hang statt, wo man die Fan-Gruppen besser trennen kann. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war deshalb im Hahn-Air-Sportpark in Dreieich ausgetragen worden. Auch damals war es ein Flutlichtspiel – vor der für eine U19-Bundesliga-Partie stattlichen Kulisse von 607 Zuschauern.

„Wir hoffen auf eine schöne und friedliche Atmosphäre wie in Dreieich“, sagt Wagner, „aber diesmal mit einem Sieg für uns.“ Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Eintracht, die 6:2 (2:0) gewann. Auch diesmal sind die Frankfurter (6./26 Punkte) Favorit gegen den lediglich einen Platz und zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsrang stehenden Aufsteiger aus Offenbach (11./12). Der OFC hat jedoch eine starke Vorbereitung hinter sich und bestätigte seine gute Verfassung auch im ersten Spiel der Restsaison – trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage bei Spitzenreiter VfB Stuttgart. Dessen Trainer Nico Willig, vergangene Saison für sechs Spiele Interimscoach der VfB-Profis, lobte die Kickers für deren offensive Spielweise. In der Tat hatte der OFC mehrere gute Chancen – und das, obwohl in Torjäger Emir Kuhinja (fünf Treffer), Ronaldo Dos Santos Ferreira (war wie Kuhinja in der Woche vor dem Spiel angeschlagen) sowie Max Bell Bell drei Akteure, die eigentlich zum Stamm in der stürmenden Abteilung gehören, zunächst auf der Bank saßen.

Dort hatten unter anderem noch zwei weitere interessante Akteure Platz genommen: „Sechser“ Samuel Puth, der bisher zum Kader der U16 gezählt hatte, künftig aber nur noch in der U19 oder U17 eingesetzt werden soll. Und der erst in der Winterpause aus Frankfurt verpflichtete Innenverteidiger Fritz Oestreicher, der ausgerechnet gegen die Eintracht sein Startelf-Debüt im Kickers-Trikot geben könnte. Denn: Kapitän und Abwehrchef Marco Boras sah gegen Stuttgart die Gelb-Rote Karte und fehlt daher im Derby gesperrt. Doch auch ohne ihren Spielführer haben sich die A-Junioren des OFC einiges vorgenommen. „Wir fahren nicht nach Frankfurt, um zu verlieren“, betont Alfred Kaminski, Leiter des Kickers-Leistungszentrums.

An Unterstützung wird es wohl nicht mangeln. Der Vorverkauf lief zwar schleppend, es werden jedoch rund 200 OFC-Fans erwartet. Am Stadion wird es eine Tageskasse geben. „Wir bekommen sie aufgeschlossen, das Personal stellen wir“, erklärt Wagner.

Für die Gäste sind die Blöcke G und H vorgesehen. Die Blöcke A und B der Haupttribüne sind „Heimbereich von Eintracht Frankfurt“, die dazu mitteilte: „Es ist verboten, dort Farben der Gastmannschaft zu tragen oder provozierendes Verhalten zu zeigen, das geeignet sein kann, eine Auseinandersetzung mit den übrigen anwesenden Zuschauern herbeizuführen.“ Auch solche Ankündigungen gehören leider dazu beim „Highlight-Spiel“.

