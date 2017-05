Mit Offensivspektakel zurück auf Platz eins

DreiEich - Schon mit einem Punkt heute Abend (19. 30 Uhr) im Nachholspiel der Fußball-Hessenliga gegen den Tabellendritten Rot-Weiss Frankfurt kann der SC Hessen Dreieich wieder die alleinige Tabellenführung übernehmen.

Trotz Verzicht auf den Aufstieg in die Regionalliga Südwest – vor heimischem Publikum hat sich der SC Hessen bisher keine Blöße gegeben: Zwölf Punkte und 16:0 Tore aus den vergangenen vier Partien lautet die Ausbeute des Tabellenzweiten in den Heimspielen 2017, zuletzt gab es ein überlegenes 5:0 gegen den OSC Vellmar. Ganz zufrieden war SC-Trainer Rudi Bommer allerdings nicht, „weil wir bis zum Schluss immer wieder Gas geben mussten“, nachdem die Dreieicher in der ersten Hälfte zu fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen waren und nach 45 Minuten lediglich eine magere 1:0-Führung stand.

Gegen die Frankfurter könnte es zu einem echten Offensivspektakel kommen. Der SC Hessen stellt mit 81 Toren die beste Offensive der Liga, die Rot-Weissen mit 80 Treffern die zweitbeste. Die Dreieicher Khaibar Amani und Tino Lagator erzielten bisher jeweils zwölf Tore, Frankfurts Varol Akgöz im Alleingang sogar 26. Da kommt es Rudi Bommer ganz gelegen, dass die personellen Alternativen ein wenig gewachsen sind.

In der Defensive erhielt zuletzt Julian Dudda als Innenverteidiger vor Ljubisa Gavric den Vorzug. Gegen Vellmar überzeugte der Ex-Offenbacher nicht nur mit einer guten Leistung, sondern auch als Torschütze: Nach einem kurz ausgeführten Eckball war Dudda nach der anschließenden Flanke als Schnellster zur Stelle und erzielte den 4:0-Zwischenstand.

Nach überstandener Verletzungspause feierte Danny Klein beim 0:2 in Fulda sein 16-minütiges Comeback, gegen Vellmar durfte er schon 25 Minuten ran. Der konditionelle Rückstand war allerdings noch erkennbar. Froh ist Rudi Bommer, „dass meine Stürmer so gut in der Spur sind.“ Khaibar Amani traf gegen den OSC Vellmar zweimal und auch der eingewechselte Tino Lagator zeigte eine engagierte Leistung – auch wenn ihm kein Tor gelang. J leo

