FC Offenthal zieht ins Halbfinale

OFFENBACH - Im ersten Viertelfinale des Offenbacher Fußball-Kreispokals sorgte der FC Offenthal für eine Überraschung. Der Kreisoberligist besiegte die klassenhöhere Germania aus Klein-Krotzenburg und steht als erstes Team im Halbfinale. Victor Grote (22.

) und Rachid Akalai (73. ) erzielten die beiden Treffer für den FCO, der bereits im Achtelfinale mit dem SVG Steinheim einen Gruppenligisten aus dem Wettbewerb warf.

Bereits am Sonntag gab sich Offenthals Trainer Kamyar Asmaei optimistisch und wollte sein Team gut auf den Gegner einstellen. „Dies ist gelungen“, freute sich Offenthals Sprecher Florian Greul: „Die Mannschaft hat von Beginn an eine gute Körpersprache gezeigt, war die ganze Zeit voll fokusiert.“ Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, da Klein-Krotzenburg in Bestbesetzung antrat. J rjr

FC Offenthal: Julius; D. Lehr, Akalai, Weichelt, Kieffer, Grote, Mayer, Rabhioui, Redzic, Bouras, Scheich (Betz, Omanovic, M. Lehr)

Klein-Krotzenburg: Aschenbach; Schösser, Schuschkleb, Zocco, Kaufmann, Biricik, Tomic, Serra, Weickinger, Sari, Walter (Cofone, Bauer, Doschek)

Tore: 1:0 Grote (22.), 2:0 Akalai (73.)

Quelle: op-online.de