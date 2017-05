Ohne Mokhtari nach Griesheim

Offenbach - Nach der 2:4-Niederlage unter der Woche gegen Rot-Weiss Frankfurt gilt es für den SC Hessen Dreieich in der Fußball-Hessenliga wieder nach vorne zu schauen.

Nach vorne schaut auch Lars Schmidt, Trainer der Sportfreunde Seligenstadt. Entscheidet sich der Verein, weiter in der fünften Liga zu spielen, bleibt Schmidt auch im dritten Jahr Trainer bei den Einhardstädtern. „Auch um ein Zeichen zu setzen, dass die Hessenliga weiterhin zu machen ist“, begründet der Ex-Profi seine Entscheidung. Auch wenn es im Kader dann einige Veränderungen geben wird.

Viktoria Griesheim - SC Hessen Dreieich (Sa., 15 Uhr). Die Dreieicher sind froh, dass sie die Partie gegen Rot-Weiss Frankfurt schnell abhaken können. „In der ersten Hälfte hat uns Rot-Weiss überrannt, nach der Pause waren wir in Unterzahl die bessere Mannschaft. Wir haben noch einige gute Chancen vergeben. Es war noch mehr möglich, sollte aber an diesem Tag nicht sein“, sagt SC-Hessen-Trainer Rudi Bommer. Wie schon gegen die Frankfurter fällt Spielmacher Youssef Mokhtari mit Leistenbeschwerden voraussichtlich auch am Samstag aus. „Suat Türker hat in Griesheim einiges bewegt. Die Viktoria ist immer für eine Überraschung gut, da müssen wir hellwach sein“, blickt Bommer voraus.

OSC Vellmar - Sportfreunde Seligenstadt (Sa., 15 Uhr). „Ich denke, dass wir durch sind“, sagt Lars Schmidt angesichts der acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. „Wir wollen aber erfolgreicher Abschneiden als in der vergangenen Saison. Da hatten wir 42 Punkte. Es wäre schön, wenn wir diese Marke bereits am Samstag überbieten können“, sagt der Seligenstädter Trainer. Wohlwissend, das Vellmar im Kampf um den Klassenerhalt aus den Spielen gegen Seligenstadt (steht aktuell bei 40 Zählern) und in Baunatal in einer Woche noch einen Dreier benötigt, um endgültig gesichert zu sein. „Wenn wir da nur locker Fußball spielen wollen, gibt es ein böses Erwachen“, fordert er von seiner Mannschaft nochmals höchste Konzentration.

Nicht mit dabei ist Patrick Hofmann, der beim jüngsten 3:1 gegen Fulda kurz vor der Pause mit einer Bänderdehnung ausschied. Wie schon in der zweiten Hälfte gegen die Borussen könnte daher Dorian Ahouandyinou ins linke Mittelfeld vorrücken. Raoul Dalmeida trainierte unter der Woche aus beruflichen Gründen nicht, sein Einsatz ist offen. Wobei der Torjäger außer Dienst (14 Treffer in der ersten Saisonhälfte, keinen in der zweiten) zuletzt nicht erste Wahl war. „Er ist mit dem Kopf nicht mehr da“, sagt Schmidt. Dass der Angreifer die Sportfreunde nach der Saison verlässt, gilt als sicher. Hessenliga-Rückkehrer SC Waldgirmes soll interessiert sein.

Viktoria Urberach - FC Ederbergland (Sa., 15 Uhr). Nach dem Pokalspiel gegen die Turnerschaft ließen die Urberacher angesichts ihres aktuell dünnen Kaders eine Woche lang den Ball ruhen. „Die Spielfreude am Mittwoch im Training war sehr groß“, zeigt sich Viktoria-Co-Trainer Marco Saul zufrieden. Mit dem Selbstvertrauen aus dem Pokalspiel „wollen wir gerade in den Heimspielen noch unsere Punkte holen“, erklärt Saul. - leo

Quelle: op-online.de