„Optimale Lösung“ für Schulte

Ober-Roden – Die langjährigen Weggefährten sind wieder vereint, allerdings in einer Konstellation, die für sie neu ist. Dennis Schulte und Fabian Bäcker kennen sich bereits seit der C-Jugend, obwohl sie damals für unterschiedliche Vereine spielten. Schulte war für den 1.

FC Köln aktiv, Bäcker für den Nachbarn Borussia Mönchengladbach. Beide waren also sportliche Rivalen. „Doch menschlich haben wir uns gut verstanden“, betont Verteidiger Schulte, der mit Offensivspieler Bäcker nicht nur in der deutschen U18-Auswahl aufeinandertraf, sondern später auch bei den Offenbacher Kickers. Seit dieser Saison ist „Schulle“ Spieler beim Fußball-Verbandsligisten Germania Ober-Roden – und „Fabi“ sein Trainer.

„Das ist eine coole Sache, weil er einfach gut ist und es auch gut mit dem Job verbinden kann. Er hilft uns mit Sicherheit weiter“, sagt Bäcker, der die Verpflichtung seines Kumpels („Wir sind auch privat gut befreundet“) Anfang Juni in die Wege geleitet hatte, als er noch Spieler bei der Germania war. „Die Sache ist auf der Hochzeit von Markus Müller (spielte mit Bäcker und Schulte beim OFC, Anm. der Red.) entstanden. Wir haben uns bei einem Glas Wein unterhalten. Aus Spaß wurde Ernst.“

Schulte kommentiert die Geschichte, die zum Wechsel nach Ober-Roden führte, mit einem Augenzwinkern: „Im Fußball sieht man sich immer zweimal. Und die Sache mit dem einen Glas Wein kann man so stehen lassen.“

Die Entscheidung, sich der Germania anzuschließen, bezeichnet er als „optimale Lösung“. Schulte hatte bereits während seiner OFC-Zeit eine kaufmännische Ausbildung bei einem Sponsor absolviert und wollte in der Region bleiben, nachdem die Kickers seinen Vertrag nicht verlängert hatten. „Ich lebe seit sechs Jahren in Offenbach, meine Verlobte hat hier einen guten Job“, erklärt der 29-Jährige, der vom neuen Verein auch eine berufliche Perspektive geboten bekam und nun im Lager- und Logistikmanagement arbeitet. Mit Fußball in der 6. Liga sei das durchaus vereinbar, meint er: „Dreimal pro Woche Training – das sollte sich einrichten lassen.“

Schulte musste sich allerdings erst daran gewöhnen, dass es im gehobenen Amateurbereich bisweilen anders zugeht als in der semiprofessionellen Regionalliga. In der ersten Partie für Germania Ober-Roden (0:7 beim Rödermark-Cups gegen den Ligarivalen TS Ober-Roden) flog er prompt vom Platz. Es war der erst dritte Feldverweis seiner Karriere. Schulte will das alles „nicht zu hoch hängen“, zeigt sich vom Vorgehen des Schiedsrichters jedoch überrascht. „Ich habe ihn ganz vernünftig etwas gefragt und dafür Gelb-Rot gesehen. Nun weiß ich zumindest, worauf ich mich einstellen muss. Das war für mich eine interessante Erfahrung.“

Der gebürtige Rheinländer kann in der Abwehr zentral oder links außen spielen. „Ich bin auch hinten eingeplant“, sagt er. „Vielleicht spiele ich auch mal zentral im Mittelfeld.“ Dann aber den defensiven Part. Nach 197 Spielen in der Regionalliga für den OFC (118), den 1.FC Köln II (56) sowie Carl Zeiss Jena (23) glaubt Schulte, niemandem noch etwas beweisen zu müssen. „Ich will mit Spaß Fußball spielen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man Druck hat wie beim OFC. Gewinnen will man aber immer. Wir wollen mit der Germania eine gute Rolle spielen, müssen aber nicht aufsteigen. Mein Ehrgeiz ist vorhanden. Auch andere haben einen gewissen Anspruch an mich. Dem will ich gerecht werden.“

