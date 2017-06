Ostkreis-Kracher zum Start in Seligenstadt

Offenbach - Die Fußball-Gruppenligen Frankfurt Ost, Frankfurt West sowie die Verbandsliga Süd haben einen neuen Klassenleiter: Thorsten Bastian übernimmt die wichtige Funktion für Harald Vorndran, der aus privaten Gründen vorerst nicht weiter zur Verfügung steht.

Der Rockenberger, hessischer Justizbediensteter, ist der Fußballwart des Kreises Friedberg und trat gestern offiziell seine neue Aufgabe an. Als erste Amtshandlung teilte er die Auslosung des ersten Spieltags in den genannten Klassen mit.

„Harald Vorndran steht auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung, ich bin aber nur kommissarisch im Amt“, sagte Bastian gestern. Eine Rückkehr Vorndrans, der sich mit enormer Akribie der ehrenamtlichen, aber aufwändigen Tätigkeit gewidmet hatte, sei nicht ausgeschlossen. Nun sei jedoch erst einmal aktiv.

Der erste Spieltag der Gruppenliga Frankfurt Ost, der hauptsächlich am 6. August stattfindet (die genauen Spieltermine werden am 8. Juli festgelegt), hält dabei einige Derbys bereits: Ex-Hessenligist Sportfreunde Seligenstadt trifft zum Auftakt daheim auf Verbandsliga-Absteiger Germania Großkrotzenburg. Kreisderbys bestreiten Aufsteiger 1. FC Langen und der FC Dietzenbach sowie Germania Klein-Krotzenburg und Kickers Obertshausen. Im Vergleich zweier Aufsteiger stehen sich der FC Erlensee und der SV Germania Steinheim gegenüber.

Die Gruppenliga Frankfurt Ost geht mit 18 Mannschaften in die Saison. Wie viele Absteiger es in der Spielzeit 2017/18 maximal geben könnte, will der Verbandsausschuss Ende kommender Woche klären. (jd)

1. Spieltag (5./6. August)

JSK Rodgau - Türk Gücü Hanau

SG Rosenhöhe - FSV Bischofsheim

1. FC Langen - FC Dietzenbach

VfB Oberndorf - FSV Bad Orb

FC Hochstadt - SG Marköbel

Eintr. Altwiedermus - SV Somborn

G. Kl-Krotzenburg - K. Obertshausen

1. FC 06 Erlensee - SVG Steinheim

SF Seligenstadt - G. Großkrotzenburg

