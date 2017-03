SV Pars spielt um deutsche Meisterschaft

Neu-Isenburg - Der SV Pars Neu-Isenburg steht vor dem dritten Aufstieg in Serie. Doch das könnte nicht der einzige Erfolg des Fußball-Kreisligisten in dieser Saison werden. Von Daniel Schmitt

Denn so ganz nebenbei spielt der Klub auch noch um die deutsche Meisterschaft – nicht im Fußball, sondern im Futsal. Ein Torhüter, vier Feldspieler, ein druckreduzierter Ball, zweimal 20 Minuten in der Halle – das sind die Hauptmerkmale von Futsal. Die vom Weltverband FIFA offiziell anerkannte Variante des Hallenfußballs hat in der Region einen äußerst erfolgreichen Vertreter. Der SV Pars Neu-Isenburg tritt am Samstag (19 Uhr) im Viertelfinale der deutschen Meisterschaft an. Gegner in der Neu-Isenburger Sportpark-Halle ist der letztjährige Vizemeister FC Liria Berlin. „Wir sind natürlich klarer Außenseiter“, sagt Pars-Trainer Sasan Tabib, „aber die Jungs haben richtig Lust, für eine Überraschung zu sorgen.“

Erst vergangenes Wochenende gelang eben solch eine Überraschung: Beim süddeutschen Pokalwettbewerb in Rüsselsheim setzten sich die Neu-Isenburger durch und qualifizierten sich damit gemeinsam mit dem süddeutschen Meister SSV Jahn Regensburg für die entscheidenden Spiele um die deutsche Meisterschaft. Überraschung deshalb, weil der SV Pars keineswegs extra auf die Futsal-Begegnungen hintrainiert. Die Spieler sind alle regelmäßig im normalen Punktspielbetrieb unterwegs. Entweder für den SV Pars in der Kreisliga A Offenbach West oder aber für andere Mannschaften der Region. So zählen unter anderem Benjamin Braus (SG Bruchköbel, früher KV Mühlheim und SC Hessen Dreieich) und Payam Khederzadeh (SVG Steinheim) zum Futsal-Kader. Den Stamm bilden aber natürlich die Spieler des Klubs aus Neu-Isenburg wie der 38-jährige Islam Ispir (früher Kickers Offenbach und FSV Frankfurt) oder Efkan Erdem (früher Viktoria Griesheim). „Wir treten am Samstag in Bestbesetzung an“, sagt Tabib, „ich habe 14 Spieler im Kader zur Verfügung.“

Obwohl immer nur fünf Akteure auf dem Feld stehen dürfen, sei eben diese große Auswahl an Spielern entscheidend. „Es ist wichtig, dass man ohne Qualitätsverlust durchwechseln kann“, sagt Tabib, dessen Team zweifelsohne die richtige Voraussetzungen für Futsal mitbringt. Auch unter freiem Himmel gelten die Kicker des SV Pars keineswegs als Kämpfertruppe, sondern viel eher als technisch versierte Mannschaft. „Im Futsal auf solch einem Niveau ist für uns aber nicht nur das Spielerische entscheidend“, warnt Tabib, „es ist vor allem wichtig, dass wir konzentriert verteidigen.“

Zumal die Informationen über den Gegner rar sind. Zwar stand der FC Liria Berlin im vergangenen Jahr im Finale und verlor dort nur knapp mit 2:4 gegen die Hamburg Panthers, live hat der SV Pars die Gäste aber noch nicht spielen sehen. „Wir haben uns YouTube-Videos von Berlin angesehen. Das hat gereicht, um zu erkennen, dass sie richtig etwas können“, sagt Tabib. Sollte gegen Berlin aber tatsächlich die Überraschung gelingen, wartet anschließend ein noch größerer Brocken. Im Halbfinale würden die Neu-Isenburger auf die Panthers aus Hamburg treffen – mit vier Titeln der deutsche Rekord-Futsalmeister.

Quelle: op-online.de