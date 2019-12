SV Pars und Sportfreunde müssen lange zittern

Offenbach – Der SV Pars Neu-Isenburg geht in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost als Tabellenführer in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Sasan Tabib rang Türk Gücü Hanau mit 3:2 nieder.

Es folgen mit vier Punkten Abstand die punktgleichen Teams von Germania Dörnigheim (1:1 beim FC Bayern Alzenau II) und den Sportfreunden Seligenstadt, die gegen den VfR Wenings einen 1:0-Heimsieg feierten und noch ein Spiel mehr zu absolvieren haben. Der Tabellenvierte SG Rosenhöhe Offenbach kam über ein 2:2 bei der SG Bruchköbel nicht hinaus.

SV Pars Neu-Isenburg - Türk Gücü Hanau 3:2 (2:1). Der SV Pars Neu-Isenburg bleibt auf heimischem Kunstrasenplatz ungeschlagen. Es war aber ein hartes Stück Arbeit, die abstiegsbedrohten Gäste hielten das Match lange offen. In der 13. Minute ging Türk Gücü durch Halil Korkmaz sogar in Führung. Vorausgegangenen war ein Fehler im Aufbauspiel des SV Pars. Die Korrektur der Tabib-Elf folgte aber schon vier Minuten später durch das 1:1 von Dejan Alempic per verwandeltem Handelfmeter. In der 25. Minute war Maziar Namavizadeh mit dem 2:1 zur Stelle. Aufgrund der Spielanteile war die Pausenführung des Spitzenreiters nicht unverdient. Auch nach dem Seitenwechsel sahen die nur wenigen Zuschauer ein abwechslungsreiches Match. Wunderschön das 2:2, als der Hanauer Arif Badur einen Freistoß direkt in den Winkel schlenzte. Sieben Minuten vor Schluss stellte Namavizadeh nach starker Vorarbeit von Ilias Bentaayate per Kopf mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Sieg für seinen SV Pars sicher. „Ein Punkt war möglich und wäre auch gerecht gewesen. Leider haben wir zu viele Fehler gemacht. Pars hat dagegen seine wenigen Chancen konsequent genutzt“, resümierte Gäste-Spielertrainer Tim Müller. „Unser Sieg war verdient, aber natürlich auch ein wenig glücklich, da das 3:2 erst sehr spät fiel“, erzählte Pars-Trainer Sasan Tabib.

Pars: Ivkic - Idrissi, Topcagic, Sahinler, Musli, Alempic, Kapoor (74. Bentaayate), Stoleru (90. Hagelmüller), Öztas, Profumo (87. Nassif), Namavizadeh

Türk Gücü: Tok - Shima, Yücel (87. Ünal), Muwanga (80. Dragoshi), Hernandez, Netzband, Badur, Mustafa, Korkmaz, Dikmen, Aalaoui.

Tore: 0:1 Korkmaz (13.). 1:1 Alempic (17./HE), 2:1 Namavizadeh (25.), 2:2 Badur (62.), 3:2 Namavizadeh (83.)

Sportfreunde Seligenstadt - VfR Wenings 1:0 (1:0). Sportfreunde-Trainer Thomas Epp hatte vor dem Spiel vor dem Büdinger Kreisvertreter gewarnt und behielt mit seiner Annahme, auf einen gut besetzten und unangenehmen Gegner zu treffen, absolut recht. Für den verletzten Stamm-Torwart Jannik Thummerer sprang kurzfristig der reaktivierte Daniel Soldevilla in die Bresche. „Er hat keinen Fehler gemacht und die Jungs vor ihm haben ihren Job super erledigt“, lobte Epp die Defensivabteilung seines Teams. Das Tor des Tages erzielte Kapitän Jan Hertrich nach klugem Zuspiel von Patrick Hofmann (39.). In der Folgezeit erarbeiteten sich die Gastgeber ein deutliches Chancenplus. Ab der 51. Minute spielten sie aber auch in Überzahl, da VfR-Akteur Darius Rogozinaru Gelb-Rot sah. „Leider haben wir es versäumt, das zweite oder dritte Tor nachzulegen“, sagte Epp. So mussten die Anhänger der „Roten“ bis zum Schluss zittern. Seligenstadts Coach war am Ende dennoch sehr zufrieden: „Wir haben ein Super-Fußballjahr toll abgerundet“, so Epp abschließend.

Seligenstadt: Soldevilla - J. Traut, Schüßler, T. Leppin, Knecht, Krapp, Hertrich, Hofmann, Strechie (73. List), Kayaroglu, P. Traut (90. Milankovic)

Tor: 1:0 Hertrich (39.) - Gelb-Rot: Rogozinaru (Wenings, 51.)

SG Nieder-Roden - SG Marköbel 3:1 (1:1). Im Mittelfeldduell spielten beide Mannschaften zunächst auf Augenhöhe. Taktik und Kampf waren angesagt. Die SGN wähnte sich auf dem richtigen Weg, als Nebojscha Nikolov in der 17. Minute einen guten Spielzug zum 1:0 abschloss. Marköbel kam jedoch durch einen verwandelten Freistoß von Michael Kuhl zurück (25.) und hielt auch bis zur Pause das Remis. In Hälfte zwei drängten die Rodgauer auf die Führung. Die gelang in der 57. Minute, als Onur Acikel per Distanzschuss traf. In der 61. Minute spitzelte Janis Wagner eine Hereingabe von Nikolov zum 3:1 ins Tor. Am Ende war der Dreier für die SG Nieder-Roden verdient, weil die Gerhardt-Elf etwas zielstrebiger auf das gegnerische Tor marschierte. Nieder-Rodens Sportchef Matthias Dries sprach von einem Pflichtsieg. „Wir haben uns gegen einen offensiv etwas limitiert wirkenden Gegner nicht herausragend präsentiert“, so seine Einschätzung. Die SG hat als Siebter mit 29 Punkten fünf Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.

Nieder-Roden: Schmidt - Wähner, Fehlberg, Scharnagel, Acikel (64. Friedrichs), Ring (33. Gashi), Nikolov (72. Mesic), Roth, Koser, Wagner, Schwäbe

Tore: 1:0 Nikolov (17.), 1:1 Kuhl (25.), 2:1 Acikel (57.), 3:1 Wagner (61.)

1. FC Langen - SVG Steinheim 0:0. Beim 1. FC Langen machten sich wieder altbekannte Schwächen im Abschluss bemerkbar, während der SVG Steinheim in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Jürgen Baier zumindest kämpferisch auf der Höhe und einigermaßen stabil war. Mehrmals hatten die FC-Anhänger aber den Torschrei auf den Lippen. „Die verdammte Kugel wollte aber nicht über die Linie“, haderte FC-Sportchef Pedram Navidi. Kurios wurde es in der 53. Minute, als nacheinander die Langener Maximilian Frank und Dominik Seibel an die Latte köpften. Der SVG bleibt durch das Remis drei Punkte vor dem FCL. „Das war Abstiegskampf pur. Wir haben ihn angenommen und uns den Punkt redlich verdient. Die Mannschaft hat die von mir erwartete Reaktion gezeigt“, erklärte Steinheims Sportlicher Leiter und Interimstrainer Bernd Hartmann.

Langen: Steinbrecher - Frank, Keoseoglu, Navidi, Kirnig (64. Beckmann), Ries (80. N. Lippert), Betz, Stoytchev, Loncarevic, Seibel, Brück

Steinheim: Lopez - Hartmann, Blocher, Brighache, Bacher (85. Sileshi), Kimmel, Ucar, Naouassi, Khederzadeh, Zormpalas, Balzer (46. Busch)

SG Bruchköbel - SG Rosenhöhe Offenbach 2:2 (1:0). Die SG Bruchköbel ging bereits nach fünf Minuten durch Marco Barcik in Führung. Der aufgerückte Defensivspieler stocherte den Ball nach einer Ecke über die Linie. Die Gäste waren etwas kombinationssicherer, doch die SGB war gut auf ihren Gegner eingestellt und konterte immer wieder gefährlich. Berkay Harmanci vergab per Foulelfmeter den Ausgleich (33.). Nach der Pause erhöhten die Offenbacher den Druck. Ein sehenswerter Fernschuss von Robin Weber brachte nach einer Stunde den Ausgleich. Sieben Minuten später verloren die Bruchköbeler in der Vorwärtsbewegung den Ball, was wiederum Weber zum 1:2 ausnutzte. Kurios: Trotz Führung fingen sich die Gäste in der 70. Minute einen Konter zum Ausgleich ein. Torschütze war Leonel Vargas-Vicente, für den das turbulente Spiel in der 82. Minute nach Gelb-Rot beendet war.

Rosenhöhe: Gebhard - Curth, Muhadzeri (83. Fazio), Harmanci, Sidibe, Karatepe (46. Bock), Zindros, Weber, Gallus, Kadioglu (75. Müller), Rüger

Tore: 1:0 Barcik (5.), 1:1, 1:2 Weber (60., 67.), 2:2 Vargas Vicente (70.) - Besondere Vorkommnisse: Bruchköbels Torwart Dauth pariert Handelfmeter von Harmanci (33.) - Gelb-Rot: Vargas-Vicente (Bruchköbel, 82.)

FSV Bad Orb - Germania Klein-Krotzenburg 3:1 (0:1). Nach dieser Niederlage beim Tabellenzehnten geht Klein-Krotzenburg als Tabellenletzter mit nur neun Punkten aus 20 Spielen in die Winterpause. Dabei hatte es gut begonnen für die Germania: Nach feinem Zuspiel von Gianpiero Iantorno brachte Filippo Serra die Lutz-Elf nach 17 Minuten in Führung, die bis zur 71. Minute Bestand hatte. Dann staubte Maximilian Grauel nach einer Standardsituation zum 1:1 ab. Sechs Minuten später verursachten die Gäste am Strafraumeck einen unnötigen Foulelfmeter, den Tim Wittig zum 2:1 verwandelte. Als die Germania dann aufmachte, schloss Dominique Spahn noch einen Konter zum 3:1 ab. „Bad Orb hat engagiert gespielt, doch wir haben uns mit eigenen Fehlern die Niederlage selbst zuzuschreiben“, meinte Klein-Krotzenburgs Vorsitzender Roger Weih.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Schösser, Lutz, Schuschkleb, Dallal, Kiefer (87. Cofone), Eckert (85. R. Walter), Thomas, Iantorno (61. Schwab), Saniyeoglu, Serra

Tore: 0:1 Serra (17.), 1:1 Grauel (71.), 2:1 Wittig (77./FE), 3:1 Spahn (89.) fs

Quelle: op-online.de