SV Pars strauchelt in Alzenau

Offenbach – Den Alleingang des SV Pars Neu-Isenburg an der Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost wird es vorerst nicht geben. Der Tabellenführer ließ beim 1:2 bei Bayern Alzenau II Federn. Ebenso ging Verfolger Germania Dörnigheim leer aus.

Der spielstarke Aufsteiger unterlag dem SVG Steinheim mit 3:5. Neuer Zweiter ist der VfB Oberndorf (3:0-Sieger beim VfR Wenings).

FC Bayern Alzenau II - SV Pars Neu-Isenburg 2:1 (0:0). Beide Teams traten ersatzgeschwächt an. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte war der zweite Durchgang mit reichlichen Höhepunkten garniert. Zunächst hatte Pars Pech, als Gökhan Öztas nach gut einer Stunde nur den Pfosten traf. In der 63. Minute brachte Rouven Gast die Regionalliga-Reserve in Führung. Spitzenreiter Neu-Isenburg hatte viele Chancen auf einen möglichen Ausgleich. Die beste vergab Mario Ljubicic, der in der 75. Minute einen Freistoß an den Innenpfosten setzte. In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf der eingewechselte Soufian Hagelmüller zum verdienten Ausgleich. Alzenau II schlug aber prompt zurück: Vom Anstoß an wurde der Ball in die Tiefe gepasst und Pio Busch traf zum 2:1-Siegtreffer. „Das war ärgerlich. Meine Jungs haben nach dem Ausgleich nur nach vorne gedacht, weil sie das Spiel noch gewinnen wollten“, kommentierte Pars-Trainer Sasan Tabib die Niederlage.

SV Pars: Ivkic - Ruslanbekov (66. Hagelmüller), Kristo, Kapoor, Ljubicic, Musli, Stoleru, Öztas, Idrissi, Bentaayate, Profumo

Tore: 1:0 Gast (63.), 1:1 Hagelmüller (90.+2), 2:1 Busch (90.+3)

SG Nieder-Roden - 1. FC Langen 1:0 (0:0). Über weite Strecken der Partie begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Die Gastgeber verzeichneten in der ersten Hälfte drei Großchancen durch Luis Friedrichs und zweimal Nebojscha Nikolov. Die dickste Möglichkeit versemmelte aber Langen. Nach einem Lattentreffer von Daniel Kirnig brachte Konstantin Ries den zurückprallenden Ball freistehend nicht im Gehäuse unter. Die SGN machte es besser. Nach einer Hereingabe von Pascal Schwäbe legte Janis Wagner den Ball gut ab und Matei Demirtas vollendete zum 1:0. In der Schlussphase musste Langen in Unterzahl gegen den Rückstand anrennen, da Anastasio Keoseoglu in der 82. Minute die Ampelkarte sah. Nieder-Roden rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

Nieder-Roden: Piesker - Wähner, Tatar, Ternay, Gashi, Fehlberg, Demirtas, Friedrichs, Nikolov (64. G. Sinan), Roth (59. Wagner), Schwäbe (83. Ring)

Langen: Steinbrecher - Westerkamp, Betz, Navidi, Kirnig (80. Deuker), Ries (63. Keoseoglu), Stoytchev, Boskovic. Loncarevic, Seibel, Brück (63. Beckmann)

Tor: 1:0 Demirtas (60.) - Gelb-Rot: Keoseoglu (82./Langen)

Germania Dörnigheim - SVG Steinheim 3:5 (0:2). Mit schnörkellosem Spiel und guten Zweikampfwerten triumphierte der SVG Steinheim verdienter Maßen in Dörnigheim. Anfangs agierten die Maintaler ähnlich schwungvoll wie wenige Tage zuvor beim 6:1-Erfolg in Klein-Krotzenburg. Ein umstrittener Foulelfmeter, den Evangelos Zormpalas in der elften Minute für Steinheim verwandelte, brachte Dörnigheim aus dem Konzept. Die Baier-Elf nutzte die kurzzeitige Verunsicherung eiskalt aus und kombinierte sauber zum 0:2 durch Anil Ucar (18.). Doch es kam noch dicker für Dörnigheim, denn Maximilian Walter sah in der 33. Minute wegen Nachtretens Rot. Was man den Gastgebern zugutehalten muss: Auch nach dem 0:3 durch Daniel Bacher (63.) gaben sie nicht auf. Spielertrainer Hicham Abdessadki verkürzte per Strafstoß auf 1:3 Danach liefen die Gastgeber in Konter. Ucar mit seinem zweiten Treffer und der gerade zuvor eingetauschte Colin Busch schraubten das Ergebnis hoch. In der Schlussphase gelang Dörnigheim durch Torjäger Emanuel Becker und Alexander Turan noch Ergebniskosmetik.

Steinheim: Lopez - Lang, Blocher, Brighache, Camara, Sileshi (80. Gültekin), Ucar, Bacher (77. Busch), Khederzadeh, Balzer, Zormpalas,

Tore: 0:1 Zormpalas (11./FE), 0:2 Ucar (18.), 0:3 Bacher (63.), 1:3 Abdessadki (67./FE), 1:4 Ucar (76.), 1:5 Busch (78.), 2:5 Becker (89.), 3:5 Turan (90.+1) - Rot: Walter (33./Dörnigheim)

Germania Klein-Krotzenburg - Türk Gücü Hanau 2:2 (1:2). Im ersten Durchgang dominierten die Gäste und bogen durch einen Doppelpack von Avdulla Dragoshi auf die Siegerstraße ein. „Wir hätten die Führung noch ausbauen können, wenn Ali Karan und ich unsere Chancen genutzt hätten“, merkte Türk Gücüs Spielertrainer Tim Müller an. Kurz vor der Pause traf Türk Gücü ein drittes Mal - diesmal aber beförderte Ervis Shima den Ball ins eigene Netz. Klein-Krotzenburg witterte seine Chance, ließ aber zunächst zu viele klare Tormöglichkeiten aus. In der 79. Minute glich Filippo Serra mit einem verwandelten Strafstoß aus. Die Germania spielte im zweiten Match unter der Regie des neuen Trainers Stefan Lutz nun endgültig auf Sieg. In der Schlussphase haderten die Gastgeber zweimal mit Schiedsrichterentscheidungen. Einmal pfiff der Unparteiische einen Vorteil zurück, dann wurde Serra elfmeterreif gefoult. „Das war ein klarer Strafstoß, der Schlag war auf dem ganzen Sportplatz zu hören“, ärgerte sich Klein-Krotzenburgs Vorsitzender Roger Weih nach dem Unentschieden.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - R. Walter (46. Saniyeoglu), Tomic, Zeiger (46. Dallal), Lutz, Schuschkleb, Eckert, Müller (74. Renner), Thomas, Puglisi, Serra

Türk Gücü: Schlüssler - Dilki, Shima, Nuri, Yücel, Karan (86. Auet), Jakicevic, Müller, Mustafa, Korkmaz (46. Ayguen), Dragoshi (55. Aricioglu)

Tore: 0:1 und 0:2 Dragoshi (17./35.), 1:2 Eigentor Shima (42.), 2:2 Serra (79./FE)

Sportfreunde Seligenstadt - Sportfreunde Oberau 2:2 (2:1). Oberau ging durch den leichtfüßigen Paul Kipper in Führung. Die „Roten“ nahmen danach das Heft in die Hand und drehten durch Muhammed Kayaroglu (34.) und Alexandru Strechie (41.) den Spieß noch vor der Pause um. „Danach haben wir es einfach versäumt, das dritte und vierte Tor nachzulegen“, meinte Sportfreunde-Trainer Thomas Epp. Chancen waren genügend vorhanden, doch oftmals stand Oberaus Keeper Pierre Maurice Jung im Weg, Fünf Minuten vor dem Ende kamen die nie aufsteckenden Gäste, die nach gut einer Stunde durch Marco Filges einen Elfmeter verschossen, durch einen Kopfballtreffer von Kevin Kuhl zum 2:2-Ausgleich. „Das Ergebnis war am Ende für Oberau nicht unverdient“, erkannte Epp die starke Vorstellung des Büdinger Kreisvertreters an.

Seligenstadt: Thummerer - J. Traut (86. Marton), Milankovic, T. Leppin, Marino (58. Knecht), Krapp, Kayaroglu, Hertrich, Strechie, Hofmann, M. Leppin

Tore: 0:1 Kipper (25.), 1:1 Kayaroglu (34.), 2:1 Strechie (41.), 2:2 Kuhl (86.)

FSV Bad Orb - Kickers Obertshausen 3:2 (2:2). Nach zuletzt vier Siegen in Folge ist die Erfolgsserie von Kickers Obertshausen gerissen. Das Match auf dem kleinen Kunstrasenplatz bot von Beginn an viele Torraumszenen. Die Kickers gingen durch Kevin Arnold bereits nach zwölf Minuten in Führung, mussten aber kurz darauf durch einen Elfmeter den Ausgleich hinnehmen. In der 24. Minute traf Bad Orb durch Vitalij Veselov aus dem Gewühl heraus sogar zum 2:1. Im Anschluss an einen Eckball markierte Ediz Davulcu das 2:2. „Die erste Halbzeit war okay, doch nach der Pause haben wir es einfach nicht mehr gut gemacht“, analysierte Kickers-Trainer Marcel Dindorf. Folgerichtig erzielte der FSV nach einem schnellen Gegenangriff durch Mirza Becirovic in der 57. Minute den 3:2-Siegtreffer.

Obertshausen: Bohn - Fischer, Christ, Dindorf (65. Jenrich), Roth, Arnold, Egerer, Krisker, Davulcu, Lippolis, Bott (78. Petryszyn)

Tore: 0:1 Arnold (12.), 1:1 Wittig (15./FE), 2:1 Veselov (24.), 2:2 Davulcu (29.), 3:2 Becirovic (57.) fs

Quelle: op-online.de