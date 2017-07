SV Pars will weiter durchstarten

Neu-Isenburg - Die Erfolgsgeschichte des SV Pars Neu-Isenburg hat das dritte Kapitel bekommen. Die dritte Meisterschaft in Folge wurde gewonnen.

Nach den Titelgewinnen in der C-Liga (2015) und der B-Liga (2016) setzte sich die aus vielen Spielern, die schon in der Hessen- oder Verbandsliga gespielt haben, bestehende Mannschaft auch in der Fußball-Kreisliga A Offenbach West durch und bereitet sich ab sofort für die neuen Aufgaben in der Kreisoberliga vor. „Die Qualität der Spieler ist da, wir haben unseren Plan durchgezogen“, freute sich Trainer Sasan Tabib: „Wir wollen guten Fußball spielen und Freunde gewinnen, dies ist uns sicher gelungen.“

Am Ende waren es 13 Punkte Vorsprung auf den Vizemeister und Mitaufsteiger Fortuna Offenbach. Insgesamt kassierten die Neu-Isenburger nur zwei Niederlagen und erzielten mit 142 Treffern die mit Abstand meisten der Liga. Insgesamt waren es 19 verschiedene Torschützen. Gökhan Öztas (32), Hatem Erdem (25), Güner Özdamar (24) und Kevin Puls (12) trafen zweistellig. Bereits drei Spieltage vor dem Rundenende sicherte sich der SV Pars mit einem spektakulären 6:6 beim FC Maroc Offenbach den entscheidenden Punkt zur Meisterschaft, nachdem Fortuna überraschend gegen Squadra Azzurra gepatzt hatte.

Und auch im Kreispokal waren die Neu-Isenburger erfolgreich, kamen bis ins Halbfinale, wo sie dem späteren Pokalsieger, Hessenligist Sportfreunde Seligenstadt, durch ein Eigentor in der Nachspielzeit nur knapp und unglücklich unterlagen. Zuvor hatten sie unter anderen das Kreisoberliga-Topteam der Sportvereinigung Dietesheim, den souveränen A-Ost-Meister SG Nieder-Roden und das Gruppenliga-Topteam des JSK Rodgau aus dem Wettbewerb geworfen.

Und dann versuchte sich der SV Pars auch noch im Futsal, der vom Weltverband FIFA geförderten Sondervariante des Hallenfußballs - und das ebenfalls sehr erfolgreich. Die Neu-Isenburger kamen bis ins Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. Auch in der kommenden Saison wird sportlicher Erfolg angepeilt. „Wir würden schon ganz gerne unter den ersten fünf Mannschaften in der Kreisoberliga mitmischen“, sagt Tabib. Auch im Kreispokal soll es wieder weit gehen. „Und wir träumen vom Futsal, wollen den Erfolg der letzten Saison noch verbessern und wenn möglich sogar die Deutsche Meisterschaft gewinnen“, ergänzt Tabib.

Bilder: SV Pars gewinnt Spitzenspiel gegen Fortuna Offenbach Zur Fotostrecke

Bei den Neuzugängen gelang den Neu-Isenburgern ein überraschender Schachzug. Gledson da Silva, ehemaliger Bundesligaspieler, unter anderem für den VfB Stuttgart und Hansa Rostock, zuletzt beim FSV Frankfurt, wird in der kommenden Saison als Innenverteidiger den SV Pars unterstützen. „Mit seiner Erfahrung kann er uns auf jeden Fall weiterhelfen“, freut sich Tabib auf seinen neuen, 37 Jahre alten Brasilianer. „Wir haben ihm zudem eine berufliche Perspektive geboten“, erklärt Tabib, warum sich Gledson für den SV Pars entschied.

Zudem kommt Ahmet Sahinler vom Türk. SC Offenbach. „Ich wollte unbedingt noch einen Linksfuß, um unser Spiel breiter aufzustellen“, erklärt Tabib diese Verpflichtung. Zum SV Pars sind zudem Torwart Raffaele La Mattina aus der U19 des SC Hessen Dreieich, Anil Albayrak (SG Bad Soden) und Daniel Hudak (SG Rosenhöhe) gestoßen. Vom Ligakonkurrenten TuS Zeppelinheim wechseln Michael Berhe und Aron Kifle zum SV Pars. Dem gegenüber stehen vier Abgänge, doch nur Hatem Erdem (Ziel unbekannt) war Stammspieler. Außerdem gehen Nadir Kama (Mörfelden), Serkan Incesu (DJK Eintracht Steinheim) und Tigst Tekele (Fortuna Dreieich). (rjr)

Quelle: op-online.de