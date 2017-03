Peter Hoffmann geht in seine 15. Saison

Offenbach - Der 24. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Süd wird bereits heute Abend mit dem Auswärtsspiel der TS Ober-Roden beim FV Bad Vilbel eröffnet.

Die formstarken Hausherren könnten mit einem Sieg den Rückstand auf Spitzenreiter Neu-Isenburg verkürzen, der seinerseits am Sonntag im Heimspiel gegen Bruchköbel den ersten Sieg im Jahr 2017 anstrebt.

FV Bad Vilbel - TS Ober-Roden (Fr., 19.30 Uhr). Bad Vilbel hat sich aus dem Tabellenmittelfeld durch starke Leistungen bis auf Rang drei nach vorne gearbeitet. Neun Punkte Rückstand bei einem weniger absolvierten Spiel lassen die Wetterauer noch einmal an den Spitzenpositionen schnuppern. „Sie sind die zurzeit beste Mannschaft“, sagt TS-Trainer Daniel Nister.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg - SG Bruchköbel (So., 15 Uhr). Es ist eine außergewöhnliche Zahl: Trainer Peter Hoffmann wird ab Sommer bereits in seine 15. Saison bei der Spielvereinigung gehen – unabhängig von der Ligazugehörigkeit des Tabellenführers. „Egal ob wir nächste Saison in der Hessen- oder Verbandsliga spielen, mir macht es einfach immer noch großen Spaß“, sagt Hoffmann, für den ein Aufstieg in Hessens höchste Amateurklasse nicht der erste unter seiner Leitung wäre. Nachdem der Klub in finanzielle Nöte geraten war und bis in die Kreisklasse durchgereicht wurde, übernahm Hoffmann 2003 an der Seitenlinie und stieg dreimal auf. Seit der letzten Meisterschaft 2007 spielen die Neu-Isenburger nun schon in der Verbandsliga. Um die Liga im Sommer zu verlassen, sollte für die in Punktspielen in diesem Jahr noch sieglosen Neu-Isenburger gegen den Zehnten aus Bruchköbel ein Dreier her. „Wir müssen mehr Druck nach vorne aufbauen, es erzwingen“, fordert Hoffmann.

FC Alsbach - SC 1960 Hanau (So., 15 Uhr). Mit 30 Punkten steckt der SC 1960 mitten im Abstiegskampf, etwas Zählbares bei den viertplatzierten Alsbachern mitzunehmen, wäre also wichtig. „Wir brauchen Punkte, egal gegen welchen Gegner“, sagt auch Hanaus Trainer Seref Zangir, der seine Elf dennoch in der Außenseiterrolle sieht. „Alsbach ist eine starke Mannschaft, das wird richtig schwierig.“ Immerhin personell sieht es nach dem spielfreien Wochenende wieder besser aus. Zangir kann aus dem Vollen schöpfen, mehrere zuletzt angeschlagene Spieler sind wieder einsatzbereit.

Spvgg. 05 Oberrad - Germania Großkrotzenburg (So., 15 Uhr). Nach dem 0:4 gegen Friedberg steht die auf Rang 15 platzierte Spielvereinigung unter Druck. Gegen Schlusslicht Großkrotzenburg, das erst sieben Punkte auf dem Konto hat, wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Dennoch dürften die 05er ob des überraschenden 2:2 der Germania am vergangenen Wochenende gegen Tabellenführer Neu-Isenburg gewarnt sein. „Wir sind nicht in der Position, dass wir uns zum Favoriten machen können“, sagt auch Oberrads Spielertrainer Baldo Di Gregorio, „wir müssen gegen Großkrotzenburg so spielen, als würden wir auf den Ersten treffen.“ Bei Oberrad ist der Einsatz von George Worcester unwahrscheinlich, der Defensivmann ist zurzeit beruflich verhindert. J dani

Quelle: op-online.de