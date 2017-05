Piarulli und Hofmann nach Bieber

OFFENBACH - Der FC Germania Bieber, derzeit Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A Offenbach Ost mit Chancen auf den Aufstieg, vermeldet zwei prominente Zugänge für die neue Saison.

Nachdem sich in der Winterpause bereits Christopher Reinhard vom Hessenligisten Sportfreunde Seligenstadt der Germania angeschlossen hatte, kommen jetzt auch Patrick Hofmann und Michele Piarulli von den Sportfreunden nach Bieber. „Unabhängig vom Aufstieg“, sagt dazu Vorstandsmitglied Jürgen Pülm: „aber natürlich werden wir in der Aufstiegsrunde alles geben, um einen der zwei freien Plätze in der Kreisoberliga zu erringen. “ - rjr.

Quelle: op-online.de