Piranashvili belohnt sich für Willen

Offenbach - Zwei wichtige Siege und einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt gab es für die Teams aus der Region in der Fußball-Verbandsliga Süd. Der SC 1960 Hanau und die Spvgg. 05 Oberrad gewannen, die TS Ober-Roden verlor.

FC Bensheim - TS Ober-Roden 3:0 (1:0). Das 3:0 spiegelte nicht den Verlauf der Partie wider. „Wir hätten ein 1:1 auf jeden Fall verdient gehabt“, sagte Ober-Rodens Trainer Daniel Nister. Nach einer schwachen Anfangsphase der Gäste, in der Bensheim verdient in Führung ging und sogar noch einen Elfmeter verschoss, berappelte sich die Turnerschaft. Spätestens nach dem Seitenwechsel, als Trainer Nister auf eine Dreier-Abwehrkette umgestellt hatte, waren die Gäste die bessere Elf. Allerdings schoss auch Dejan Djordjevic einen Strafstoß nicht ins Tor, er traf nur den Pfosten (55.). „Da hätte das Spiel komplett kippen können“, haderte Nister, dessen Team anschließend immer mehr Risiko einging und in den letzten Minuten in Unterzahl – Cengiz Veisaglu sah für zwei Fouls die Ampelkarte – zweimal ausgekontert wurde.

Ober-Roden: Gkogkos - Profumo (73. Palacios), Strauss, Hesse, Klinger - Schöppner, Schwab, Kazimi (46. Barowski), Djordjevic, Kriegsch (46. Krapp) - Veisoglu

Tore: 1:0 Saltzer (14.), 2:0, 3:0 Schwerdt (82., 90.) - Gelb-Rot: Veisoglu (79./Ober-Roden - Bes. Vork.: Gkogkos (Ober-Roden) hält FE von Pfeifer (29.), Djordjevic (Ober-Roden) verschießt FE (55.)

SC 1960 Hanau - Vatanspor Bad Homburg 3:0 (1:0). Der Heimsieg war für den SC 1960 ein großer Schritt zum Klassenerhalt. „Wir haben uns Luft verschafft. Das heißt aber nicht, dass wir durch sind“, sagte Hanaus Co-Trainer Okan Sari dennoch zurückhaltend. Für den Klassenerhalt seien 43 oder 44 Punkte nötig. Momentan steht Hanau bei 38. „Wir werden weiter hart arbeiten müssen“, meinte Sari, dessen Team druckvoll loslegte. Nach 25 Minuten belohnte Giorgi Piranashvili mit seinem 1:0 eine engagierte Anfangsphase. Der Angreifer, der erst in der Winterpause aus Georgien nach Hanau kam, wurde von Abdulkadir Okutan und Semih Aydilek freigespielt und schoss den Ball ins kurze Eck. Die Gäste aus Bad Homburg kamen nach dem Rückstand zwar besser ins Spiel, die Defensive wackelte aber ein ums andere Mal. So scheiterte Piranashvili freistehend am Gästetorhüter (35.). Erst nach dem Seitenwechsel legten die Hanauer nach. Furkan Usta brachte einen Eckball in die Mitte, Serhat Yildiz bugsierte den Ball mit dem Außenrist ins Netz (55.). In der Schlussphase erhöhte Piranashvili nach Hacken-Vorlage von Engin Arslan auf 3:0 (86.). „Mit seinen 1,90 Meter hilft er uns enorm, er hält vorne viele Bälle und ist dazu noch ein super Typ“, lobte Sari den Doppeltorschützen, „jetzt hat er sich für seinen Einsatzwillen auch belohnt.“

Hanau: Ersöz; Pajic, Usta (60. Parker), Takahasi, Dauber, Tesfaldet (87. Saltenik), Piranashvili, Yildiz, Mahboob, Okutan, Aydilek (82. Arslan)

Tore: 1:0 Piranashvili (25.), 2:0 Yildiz (55.), 3:0 Piranashvili (86.)

VfR Fehlheim - Spvgg. 05 Oberrad 0:1 (0:1). Ein Sieg war nötig, um den Glauben an den Klassenerhalt nicht zu verlieren. Diesen sicherte sich Oberrad beim Aufsteiger völlig verdient. „Wir haben uns vorne Chancen erarbeitet und hinten sicher gestanden“, lobte Spielausschuss Mario Di Falco. Das entscheidende Tor fiel in der 69. Minute, als Randy Nelson-Jorden Best aus dem Gewühl heraus traf. Die letzten zehn Minuten in Unterzahl – Robert Kazmierczak hatte Gelb-Rot gesehen – überstand die Spvgg. ohne Schwierigkeiten.

Oberrad: Dragun; Kazmierczak, Plavsa, Becker, Hien, Tewelde, Parmaksiz, Best, El Houssaini, Di Gregorio, Matijevic (86. Giuda)

Tor: 0:1 Best (69.) - Gelb-Rot: Kazmierczak (80./Oberrad) J dani

Quelle: op-online.de