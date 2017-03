„Polizist, Richter und Sozialarbeiter“

DREIEICH - Für Lutz Wagner war es fast ein Heimspiel. Der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter aus Kriftel war der Ehrengast bei der Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen des Freundeskreises der Offenbacher Schiedsrichter-Vereinigung.

Vor vielen ehemaligen Kollegen und zahlreichen Ehrengästen im Haus des Lebenslangen Lernens in Dreieich sprach Wagner über „Entscheiden in Stresssituationen“.

Wer könnte da bessere Tipps geben als ein Mann, der fast 20 Jahre in der Fußball-Bundesliga als Schiedsrichter tätig war und dabei innerhalb von Sekunden wichtige Entscheidungen treffen musste. 2010 tauschte Wagner mit dem Erreichen der Altersgrenze die kurzen gegen die langen Hosen und ist heute verantwortlicher Koordinator für die Schiedsrichterausbildung und Coach der Bundesligaschiedsrichter.

Wir alle müssen Entscheidungen treffen. Der eine schneller, der andere langsamer, ein Fußball-Schiedsrichter besonders schnell: „In 0,7 Sekunden muss er entscheiden“, sagte Wagner. „Er hat nicht, wie in der Wirtschaft, Möglichkeiten zum Break. Er hat keine längere Zeit zu einer Entscheidungsfindung.“ Das Wichtigste sei: „Entscheidungen zu treffen. Ob diese richtig oder falsch sind, ist erst einmal nicht so wichtig“, meint Wagner: „Schlimmer als eine falsche Entscheidung ist keine Entscheidung.“

Auch die Vorbereitung sei nicht entscheidend. „Vorbereitet ja, vorbelastet nein. Je mehr man plant, desto härter trifft einen dann der Zufall.“

197 Spiele hat Wagner in der Bundesliga geleitet. Noch immer erinnert er sich gern an die besonderen Gefühle vor und während der 90 Minuten. „15.28 Uhr: Im Tunnel in Dortmund, große Freude vor 80 000 Zuschauern. 16 Uhr: Nach einem Elfmeter für die Gäste wärst du lieber zu Hause im eigenen Garten.“

Seit Wagners Rücktritt aus Altersgründen (Schiedsrichter dürfen nur bis zum 47. Lebensjahr Bundesligaspiele leiten) hat sich die Bezahlung für die Unparteiischen stark geändert. „Das wurde deutlich besser, 3800 Euro sind es jetzt. Doch die erste Halbzeit pfeifen wir für das Finanzamt, die zweite für die Ehefrau. Wir selbst verdienen erst im Pokal in der Verlängerung etwas.“ Dazu kommen die vielen Reisen, die Wagner in seiner humorigen Art kommentiert. „Jede Mannschaft hat alle zwei Wochen ein Heimspiel, ein Schiedsrichter aber hat nur Auswärtsbegegnungen.“ Manchmal sehr weit weg. So hat Wagner das Finale um die südkoreanische Meisterschaft geleitet. „Sondereinsätze sind Herausforderungen, kein Stress“, sagte er dazu. „Innerhalb von einem Tag Vorbereitung nach Seoul fliegen und nach wenigen Tagen wieder zurück, da ist positives Herangehen an die Aufgabe gefragt.“

Immer wieder wird Wagner gefragt, welcher Beruf dem eines Schiedsrichters am Nächsten kommt. Seine Antwort in dieser Reihenfolge: Polizist, Richter, Sozialarbeiter. Und was benötigt man nach Wagners Ansicht, um ein guter Schiedsrichter zur werden? „20 Prozent Kenntnis, 20 Prozent körperliche Fitness, dass kann man sich schnell antrainieren. Aber 30 Prozent Erfahrung und 30 Prozent psychologisches Einfühlungsvermögen lernen die Schiedsrichter erst im Laufe der Karriere.“ - rjr

