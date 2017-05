Personalnot? Spieler des FC Offenthal feiern auf Mallorca

Offenbach - Dass diese Aktion unglücklich war, musste Peter Grundmann, Vorsitzender des Fußball-Kreisoberligisten FC Offenthal, gestern zugeben. Im Internet hatten einige Spieler des Tabellenachten ein Foto gepostet, das sie auf Mallorca zeigt.

Die Partie gegen die SG Wiking Offenbach am Sonntag hatte der FCO abgesagt - aus Personalnot. Die FCO-Ansprechpartner waren am Wochenende nicht erreichbar. Es habe sich um eine Privatveranstaltung und nicht um eine Abschlussfahrt gehandelt, teilte der Club gestern mit. „Die Geburtstagsfeier eines Spielers“, wie Grundmann berichtete. „Trotz intensiver Bemühungen konnte die SG Wiking nicht dazu bewogen werden, das Spiel am Wochenende zu verlegen. Dann kamen zu unseren langzeitverletzten auch noch kranke Spieler dazu, deren Atteste wir teilweise der Klassenleitung vorgelegt haben. Deshalb mussten wir das Spiel leider kampflos abgeben“, meldet der FCO. Grundmann ergänzte mit Blick auf die Tabelle der Kreisoberliga: „Wir haben extra darauf geachtet, dass wegen unserer Absage der Wettbewerb nicht verzerrt wird. Deshalb hat die Reserve in der B-Liga gespielt - da geht es im Abstiegskampf viel enger zu.“ Da mag er Recht haben - genau wie mit der Selbstkritik. (app)

