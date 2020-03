Profumo erzielt Siegtreffer

Kaum aufzuhalten ist in dieser Szene der Bornheimer Mohamedalamin Camara vom Rodgauer Max Enders (rechts). Foto: eyßen

Offenbach – Während das Rödermark-Derby der Fußball-Verbandsliga Süd zwischen Viktoria Urberach und Germania Ober-Roden ebenso wie die Partie zwischen dem SC 1960 Hanau und der Spvgg.

03 Neu-Isenburg der Witterung zum Opfer fiel, fuhr der JSK Rodgau im Kampf um den Klassenerhalt mit dem 2:1 gegen die SG Bornheim/GW den zweiten Sieg hintereinander gegen einen direkten Konkurrenten ein. Dagegen unterlag die TS Ober-Roden bei den Sportfreunden Frankfurt mit 0:1.

FFV Sportfreunde Frankfurt - TS Ober-Roden 1:0 (0:0). „Eine bittere Niederlage, aber unserer personelle Situation ist wirklich grenzwertig“, meinte TSO-Trainer Bastian Neumann. Auf der Bank saßen neben Torhüter Tjarde Blümler lediglich noch drei Feldspieler aus der zweiten Mannschaft. „Eigentlich war das ein typisches 0:0-Spiel“, erklärte Neumann.

Die Partie verlief insgesamt ausgeglichen mit wenigen Chancen auf beiden Seiten, Ober-Roden fehlte in der Offensive spürbar die Durchschlagskraft. Als Kapitän Benedikt Strauss 30 Minuten vor Spielende mit Knieproblemen ausgewechselt wurde, mussten die Ober-Rodener umstellen, waren später einen Moment nicht aufmerksam – und kassierten den entscheidenden Gegentreffer. Dagegen ließen Maximilian Waas und Gianluca Firrantello, der ein Abseitstor erzielte, die wenigen guten Offensivaktionen der Turnerschaft ungenutzt.

TS Ober-Roden: Schwaar; Strauss. T. Barak, Jung, Schöppner, Henkel, Kozlu, Gick, Schultheis, Firrantello, Waas (Zeise, Holzschneider, Winter)

Tor: 1:0 Stanojevic (79.)

JSK Rodgau - SG Bornheim/GW 2:1 (0:1). „Mit sechs Punkten aus den beiden Heimspielen sind wir natürlich hoch zufrieden“, sagte JSK-Trainer Maik Rudolf nach der Partie gegen seinen Ex-Verein, „mit dem Spiel gegen Bornheim können wir aber nicht zufrieden sein. Wir haben nicht das abgerufen, was wir können. Aber wir haben in den entscheidenden Momenten die Ruhe bewahrt und das nötige Spielglück gehabt.“ Die Bornheimer erwiesen sich als engagierter Gegner, der JSK kam nicht richtig in die Zweikämpfe und traf im Angriff beim letzte Pass oftmals die falsche Entscheidung.

Der ehemalige Neu-Isenburger Mario Marx brachte die Gäste nach 27 Minuten in Führung, Clemens Freitag glich nach 62 Minuten per Foulelfmeter aus. „Das war ein bisschen der Knackpunkt“, meinte Rudolf. Jügesheim kam besser ins Spiel und traf nach einem Konter durch Dennis Profumo acht Minuten vor Spielende zum 2:1.

JSK Rodgau: Czaronek; Akkert, Cölsch, Köhler, Enders, Ballesteros, Büttner, Bleibdrey (70. Fischer), Freitag (90++3 Mensah), Neteoui Flores, Profumo (89. Kunth)

Tore: 0:1 Marx (27.), 1:1 Freitag (62/FE), 2:1 Profumo (82.) leo

Quelle: op-online.de