Punktabzug und Geldstrafe für TSV 1860 Hanau

Hanau – Der Spielabbruch beim Hallenfußballturnier von RW Großauheim hat für 1860 Hanau Folgen.

Der A-Ligist, als Dritter bisher mit nur zwei Zählern Rückstand auf Platz zwei, wurde vom Kreissportgericht mit einem Abzug von drei Punkten bestraft, muss 200 Euro Geldstrafe zahlen und die Verfahrenskosten in Höhe von 145 Euro tragen. Zudem ist Spielertrainer Hakim Kaya (unsportliches Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter) bis 2. Mai, längstens aber zwölf Pflichtspiele, gesperrt. Zeuge Kerem Kaya, der sich während der Verhandlung ungebührlich verhalten hatte, muss 25 Euro Geldstrafe zahlen.

Wie berichtet, kam es im Spiel zwischen RW Großau-heim und 1860 Hanau nach einer Roten Karte für Serkan Bayin (1860) zu einer Rudelbildung, in deren Mittelpunkt der Schiedsrichter stand. Laut Aussage des Unparteiischen sei er vom TSV-Spielertrainer Hakim Kaya umgeschubst worden. Diese Aussage wurde von keinem der 14 gehörten Zeugen bestätigt. Hier setzt die Kritik von Jens Marso an. „Wenn 14 Leute es anders gesehen haben, fragt man sich, wer eigentlich Recht hat“, meint der Sportliche Leiter der Sechziger. Das Sportgericht wertete die Aktion von Kayas zumindest nicht als Tätlichkeit. „Das Anfassen des Schiedsrichters und die bedrohliche Annäherung sind unstrittig als unsportliches Verhalten zu werten und nicht am unteren Level des Strafmaßes zu ahnden“, heißt es im Urteilsspruch.

Das Sportgericht kritisierte das Verhalten der TSV-Spieler scharf: „Wenn mehrere Menschen bedrohlich und lautstark auf einen zukommen, kann man schon Angst bekommen. Zumal wenn der verängstigte, erst 16 Jahre alte Schiedsrichter noch vom Spielertrainer am Arm angefasst wird.“

Die Strafordnung sah eine Geldstrafe zwischen 50 und 1500 Euro plus Spielverbot (ein halber Monat bis sechs Monate) oder Abzug von drei bis 24 Punkten vor. ha

Quelle: op-online.de