Rechte Seite nicht zu stoppen

Bad Neustadt – Mit einer überzeugenden Leistung sicherten sich die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden am ersten Spieltag der 3.

Liga Mitte bei Aufsteiger HSC Bad Neustadt einen sicheren 33:26 (18:13)-Erfolg und sehen nun voller Vorfreude dem ersten Heimspiel am Samstag gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen entgegen.

„Imponiert hat mir vor allem die Souveränität, wir hatten das Spiel jederzeit im Griff. Das hat richtig Spaß gemacht“, zeigte sich Nieder-Rodens Trainer Jan Redmann zufrieden. Auch als die Gäste einmal drei Gegentreffer hintereinander kassierten, verloren die Rodgauer nicht die Kontrolle über das Spiel.

Allerdings benötigten beide Mannschaften rund 15 Minuten, um in die Partie hineinzufinden. „Da ist beiden Abwehrreihen nicht viel gelungen“, stellte Redmann fest. Dann aber kamen die Nieder-Rodener immer besser ins Spiel und sicherten sich im Defensivverbund immer mehr Ballgewinne. Aufgrund der Verletzung von Michael Weidinger und dem Karriereende von Tim Henkel mussten die Baggerseepiraten die Halbpositionen neu besetzen. Philippe Kohlstrung, Benjamin von Stein und Yannik Sinnecker lösten diese Aufgabe gut. Vorne wirbelte vor allem die rechte Seite, Henning Schopper, Timo Kaiser und Magnus Hofferbert erzielten gemeinsam 17 der 33 Nieder-Rodener Tore. Eigengewächs Hofferbert spielte auf Rechtsaußen, ebenso wie für ein paar Minuten Schopper. Philipp Wesp, Zugang vom TV Büttelborn und eigentlich ebenfalls für diese Position vorgesehen, weist noch Trainingsrückstand auf und kam erst in den letzten Minuten zu einem Kurzeinsatz. Auch der angeschlagene Alexander Weber durfte ein paar Minuten ran, verletzte sich aber erneut an der Wade.

„Ich bin sehr zufrieden, dass wir die gute Leistung aus dem Pokalspiel vor einer Woche fortgeführt haben“, lobte Redmann, der mit seiner Mannschaft so schnell wie möglich die nötigen Punkte zum Klassenerhalt sammeln will, um sein Team in der zweiten Saisonhälfte in Ruhe weiterentwickeln zu können. Die Leistung an der Saale lässt darauf hoffen. Nach dem 9:9 nach 16 Minuten setzten sich die Rodgauer bis zur Pause mit einem 9:4-Lauf ab. Nach dem Seitenwechsel ließen sich die Nieder-Rodener nicht mehr von der Erfolgsspur abbringen und bauten die Führung zwischenzeitlich bis auf acht Tore aus. Beim 27:20 eine Viertelstunde vor Spielende war bereits die Entscheidung gefallen, auch der Bad Neustädter US-Nationalspieler Gary Hines verhinderte den Erfolg der Baggerseepiraten mit seinen sechs Treffern nicht. „Das war eine sehr souveräne Vorstellung, die so nicht zu erwarten war“, freute sich Redmann.

Spielfilm: 4:3 (4.), 4:5 (6.), 7:6 (10.), 7:8 (11.), 11:12 (21.), 11:15 (26.), 13:15 (28.), 13:18 - 14:21 (34.), 17:21 (38.), 20:27 (46.), 23:31 (53.), 26:33

Zeitstrafen: 2/3 - 7m: 3/5 - 3:4

HSG Rodgau: Rhein, Weiß; Weber, Wesp, Horn, von der Au (3), Kohlstrung (5), Stenger, Hofferbert (3), von Stein (3), Hoddersen (5), Schopper (7), Kaiser (7/3), Sinnecker, Keller leo

Quelle: op-online.de