0:0 reicht zum Titelgewinn

Lohfelden - Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr, die Trainer wurden mit Bier überschüttet und dann stieg die Meisterschaftsfeier: Mit einem 0:0 beim FSC Lohfelden sicherte sich der SC Hessen Dreieich bereits in seiner zweiten Saison im hessischen Oberhaus den Titelgewinn.

„Die Jungs sollen feiern, sollen das mitnehmen und dürfen das jetzt auch mal ausleben“, sagte SC Hessen-Trainer Rudi Bommer. .

Während sich Eintracht Stadtallendorf mit einem 2:0-Sieg in Urberach noch den zweiten Platz sicherte, geht Rot.-Weiss Frankfurt nach der 2:3-Niederlage in Lehnerz wie schon in der vergangenen Saison in die Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Rund 50 Fans hatten den Spitzenreiter nach Nordhessen begleitet und bereiteten der Mannschaft nach der Rückkehr nach Dreieich im heimischen Hahn Air Sportpark einen würdigen Empfang. Nach einem gemeinsamen Grillen zogen die Spieler weiter und feierten ausgiebig – ohne Trainer. „Ich hoffe, dass alle gesund sind“, schmunzelte Bommer am Sonntagvormittag und ließ seine Jungs ausschlafen. Heute wird noch einmal trainiert, am Dienstag steht das Endspiel um den Offenbacher Kreispokal gegen die Sportfreunde Seligenstadt an. „Und anschließend geht es in den Urlaub“, sagt Bommer.

„Das war kein gutes Spiel“, sagte der SC Hessen-Trainer über die Partie in Lohfelden. „Aber beide Mannschaften wollten gewinnen und hatten auch Chancen.“ Allerdings nur wenige, denn trotz aller Routine auf dem Platz war den Dreieichern eine Portion Nervosität anzumerken. Ein Schuss von Loris Weiss auf das FSC-Tor war die einzig nennenswerte Möglichkeit in der ersten Hälfte für die Gäste, die bereits nach 31 Minuten den gelb-rotgefährdeten Julian Dudda durch Ljubisa Gavric ersetzten. Nach der Pause hatten die Dreieicher sogar eine Schrecksekunde, als Lohfeldens Tolga Ulusoy den Ball an die Torlatte zimmerte (65.). So richtig locker wurden die Dreieicher auch im zweiten Durchgang nicht, fuhren den Punktgewinn aber dennoch sicher heim. „Durch unsere Fans wussten wir immer, wie es auf den anderen Plätzen steht. Dass Frankfurt zurückliegt und es in Urberach lange 0:0 stand. Ich hatte aber keine Angst, dass etwas schief geht“, meinte Rudi Bommer.

FSC Lohfelden: Schreiber - Beyer, Matys (46. Üstün), Weingarten, Blahout, Meuser, Schneider, Kühne (76. D‘Agostino), Ulusoy, Bayrak, Iksal (64. Müller)

SC Hessen Dreieich: Jivan - Opper, Talijan, Dudda (31. Gavric), Kohl - Henrich, Alikhil - Weiss (75. Klein), Mokhtari, Lekaj - Lagator (90. Di Maria)

Schiedsrichter: Velten (Laufdorf) – Zuschauer: 150 - leo

Quelle: op-online.de