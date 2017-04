Fünf Platzverweise: Rembrücken am Ende zu sechst

Offenbach - Der HFC Bürgel hat seine Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga B Offenbach West durch einen 10:2-Sieg im Derby beim SV Rot-Weiß Offenbach untermauert.

Thomas Ziegler erzielte dabei fünf Treffer für den HFC, es waren bereits die Saisontreffer 39 bis 43 für ihn. Die Zuschauer sahen beim 4:7 des TV Rembrücken gegen den FC Dietzenbach II elf Treffer. Zudem stellte Schiedsrichter Robert Spangenberger in der letzten Viertelstunde fünf Rembrücker vom Platz, zeigte einmal Rot und viermal die Ampelkarte. Die Gemüter erhitzten sich nach dem Elfmeter in der 74. Minute. „Dietzenbach hat verschossen, der Unparteiische hat ihn wiederholen lassen, da meine Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen wären“, sagte TVR-Trainer Thomas Smykalla. „In der Folgezeit hat es die Karten gegeben, obwohl meine Leute nur höflich gefragt haben. Ich selbst habe nach dem Spiel ebenfalls noch die Rote Karte gesehen.“

RW Offenbach - HFC Bürgel 2:10

Tore: 0:1, 0:2 Hsanovic (16., 25.), 0:3 Ziegler (30.), 0:4 El Bannay (38.), 0:5 Ziegler (40.), 0:6 Miehm (48.), 0:7 Ziegler (50.), 1:7 Müller (53.),2:7 Scholz (60.), 2:8 Tutlewski (65.), 2:9, 2:10 Ziegler (81., 88.)

FC Neu-Isenburg - SSG Langen II 5:1

Tore: 1:0 Neumann (10.), 1:1 Abate (13.), 2:1 Jarzina (16.), 3:1 Neumann (42.), 4:1 Eder (84.), 5:1 Holz (88.)

SC 07 Bürgel - SC Steinberg 3:1

Tore: 0:1 Goezcue (14.), 1:1 F. Toptemel (17.), 2:1 V. Toptemel (22.), 3:1 Santalucia (74.) - Gelb-Rot: Goezcue (87.)

Al Amal Dietzenb. - Egelsbach II 2:2

Tore: 0:1, 0:2 Reintjes (43., 45.), 1:2 Jazzar (45.+1), 2:2 Fourcou (56.)

TSV Heusenstamm II - FC Munzur 0:2

Tore: 0:1 Zafeinidis (78.), 0:2 Toanta (83.)

SG Wiking OF II - Gravenbruch 7:1

Tore: 1:0 Wolff (3.), 2:0 Abu Sukhun (6.), 3:0 Öztürk (38.), 4:0 Sura (44.), 5:0 Cirkic (56.), 6:0 Bhatti (73.), 7:0 Hadzialic (75.), 7:1 Froehlich (85.)

Rembrücken - FC Dietzenbach II 4:7

Tore: 0:1 Seidemann (12.), 0:2 Mazzilli (16.), 1:2 Steinschulte (19.), 2:2 Horst (34.), 3:2 Lösch (43.), 4:2 Rücker (56.), 4:3 Ali Mohamed (57.), 4:4 Binder (67.), 4:5, 4:6 Maksutaj (74./FE, 83.), 4:7 Mesquita (86.) (rjr)

