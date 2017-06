TuS Klein-Welzheim jubelt dank Özdemir

Offenbach - Die TuS Klein-Welzheim hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach getan.

Im ersten Relegationsspiel setzte sich die Elf von Spielertrainer Luca Raponi beim FC Germania Bieber mit 1:0 durch und kann bereits heute (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Fortuna Offenbach mit einem Unentschieden alles klar machen und einen der zwei Aufstiegsplätze sichern. Den entscheidenden Treffer erzielte Özkan Özdemir. Die Gäste begannen erwartungsgemäß defensiv und bauten auf schnelle Konter. „Wir sind einfach nicht in unser Spiel gekommen und hatten in der Offensive keine Durchschlagskraft“, berichtete Domenico Menga vom Trainerteam der Germania. „Nach dem Rückstand hatten wir noch ein paar Chancen, die wir vergaben.“

Zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft war Luca Raponi. „Das Team hat alles umgesetzt, was wir uns vornahmen“, freute sich der Torwart. „Wir haben in der Abwehr ausgezeichnet gestanden und den einen gefährlichen Konter gesetzt.“ Raponi wollte die Bieberer Christopher Reinhard und Erkan Bülbül nicht zur Entfaltung kommen lassen. „Immer wenn sie am Ball waren, konnten wir sie mit mehreren Akteuren angehen. Ein Kompliment ans Team, das sehr viel Kampf und Leidenschaft gezeigt hat.“

Bilder

Auf ein Unentschieden im heutigen Heimspiel gegen Fortuna Offenbach will Raponi nicht setzen. „Wir wollen mit einem Heimsieg die Relegation mit sechs Punkten erfolgreich abschließen.“ Die Offenbacher können erstmals Zugang Victor Gonta aus der 2. moldawischen Liga einsetzen. „Wir haben die Freigabe für die Aufstiegsrunde“, sagt Fortuna-Sprecher Giovanni Santagada. Trainer Giancarlo Marino, der wie Mario D‘Aprea nach der Saison aufhören wird, will seine Tätigkeit mit dem Aufstieg krönen. „Das wäre das i-Tüpfelchen unserer Arbeit, wir werden alles daransetzen, den Aufstieg zu packen.“ (rjr)

FC Germania Bieber: Gimpis; Wehner, Reinhard, Zinser, Koesen, Bülbül, El Fatimi, Bär, Fazel, Erlenbach, Lamalan (Nardella, Ebenhoch, Uca)

TuS Klein-Welzheim: Raponi; Schliessmann, Köppler, Mokhlis, Kramer, Frumento, Eksert, Böhm, Grimm, Sari, Özdemir (Türkoglu, Mayer, Biljiibani)

Tor: 0:1 Oezdemir (58.)

Quelle: op-online.de