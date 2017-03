Reserve der 03er erhält neue Trainer

Neu-Isenburg - Die Verantwortlichen des Fußballvereins Spvgg. 03 Neu-Isenburg haben beschlossen, nach der Saison bei der zweiten Mannschaft einen Trainerwechsel vorzunehmen.

Das Duo Alfredo Sanchez und Osman Ahmad wird durch Julian Gulin und Lino Russo, die bisher die A-Jugend coachen, ersetzt. Die Verbandsliga-Reserve der 03er ist aktuell Sechster der Kreisliga A Offenbach West, hat keine Chance, die zwei Topteams einzuholen. „Die Entscheidung, nach zwei Jahren einen Wechsel zu vollziehen, kann ich verstehen“, sagte Sanchez. Gulin betonte, dass Russo und er sich auf die neue Aufgabe freuen: „Wir bekommen im Sommer wieder eine Reihe Spieler aus der eigenen Jugend heraus und die wollen wir im zweiten Team an den Seniorenbereich ranführen.“ Gulin weiß, dass der Sprung aus der Jugend in die Verbands- oder sogar Hessenliga (die erste Mannschaft ist Tabellenführer und strebt den Aufstieg an) für viele Talente zu groß sein wird. Mittelfristig wolle man daher in den kommenden Jahren versuchen, mit der zweiten Mannschaft in die Kreisoberliga aufzusteigen.

Bilder: Spielvereinigung Neu-Isenburg gewinnt im Elfmeterschießen Zur Fotostrecke

Aktuell geht es darum, das Saisonziel, einen Platz unter den ersten vier, fünf Mannschaften, zu erreichen, wie Sanchez betont. „Die Mannschaft ist intakt, hat in diesem Jahr bereits zweimal gewonnen und dabei 14 Treffer erzielt. Wir wollen in der Tabelle noch einige Plätze gutmachen.“ (rjr)

