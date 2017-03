Mit Respekt und Seriosität

Offenbach - Mit der Partie bei Eintracht Wald-Michelbach eröffnet der SC 1960 Hanau bereits am Samstag den Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Süd. Das punktgleiche Führungsduo VfB Ginsheim und Spvgg. 03 Neu-Isenburg genießt am Sonntag jeweils Heimrecht.

Eintracht Wald-Michelbach – SC 1960 Hanau (Sa., 16 Uhr). Nach nur fünf Punkten aus acht Partien müssen die Hanauer den Blick weiter nach unten richten, der Aufsteiger weist nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge auf. Und ist punktgleich mit der Eintracht, die zuletzt gegen Oberrad mit 0:1 verlor und damit nach fünf Niederlagen in Serie im zweiten Heimspiel hintereinander gewaltig unter Erfolgsdruck steht.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg – Türk Gücü Friedberg (So., 15 Uhr). „Von der Tabellensituation dürfen wir uns nicht blenden lassen“, erklärt 03-Trainer Peter Hoffmann. „Die Friedberger haben sehr gute Einzelspieler, das ist eine ganz andere Mannschaft als in der Hinrunde. Wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir haben ja auch eine gute Mannschaft.“ Marco Betz fällt mit einem Bänderriss aus, Paul Schellhorn und Mario Marx sind oder waren verletzt. „Das ist ärgerlich, weil es die gleichen Spielertypen sind“, sagt Hoffmann über die drei „Sechser“. Möglicherweise rückt Marx nach seinem Handbruch gegen den Tabellen-14., der zuletzt gegen Ober-Roden nur ein 1:1 erreichte, wieder in den Kader des Tabellenzweiten.

Spvgg. 05 Oberrad – FC Alsbach (So., 15 Uhr). Die Oberräder hoffen im Kampf um den Klassenerhalt auf den nächsten Dreier – da erschreckt die 05er auch nicht die Tatsache, dass der FCA als Tabellendritter an die Beckerwiese kommt. Mit dem 1:0-Sieg in Wald-Michelbach tankte die Spielvereinigung wichtiges Selbstvertrauen, noch aber ist das rettende Ufer sieben Punkte entfernt.

TS Ober-Roden – Germania Großkrotzenburg (So., 15 Uhr). TSO-Trainer Daniel Nister schaute sich am vergangenen Sonntag die Partie zwischen Bruchköbel und Bad Homburg an. Den Weg zur zweiten Hälfte nach Großkrotzenburg sparte sich Nister dagegen. Denn die Partie der Germania gegen Usingen wurde durch den Schiedsrichter nach dem Aufwärmen wegen Unbespielbarkeit des Hartplatzes abgesagt.

Gegen die abgeschlagenen Großkrotzenburger (nur sechs Punkte auf der Habenseite) ist Ober-Roden klar favorisiert. „Ich erwarte, dass wir mit dem nötigen Respekt und der nötigen Seriosität in die Partie gehen. Die Germania kann befreit aufspielen und wird noch einige Punkte holen wollen“, sagt Nister. Florian Henkel fällt mit einem Muskelfaserriss vier bis sechs Wochen aus, auch Max Hesse (muskuläre Probleme) ist angeschlagen. Tim Schöppner steht nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung. J leo

Quelle: op-online.de