Richtig gute Reaktion gezeigt

Offenbach – Pflichtaufgabe erfüllt: Die Handballer der TSG Bürgel haben gestern Abend in der Oberliga den abstiegsgefährdeten TV Büttelborn mit 33:25 (14:12) bezwungen. Christopher Hofmann war vor 400 Zuschauern in der Sportfabrik mit acht Treffern bester Werfer.

Die Offenbacher liegen als Zweiter vier Spieltage vor Saisonende zwei Punkte hinter dem TV Kirchzell, der sich beim 23:16 gegen den TV Hüttenberg II nicht allzu sehr anstrengen musste.

Sven Lenort, Teammanager der TSG, sprach von „einer richtig guten Reaktion auf die Leistung der Vorwoche“. Da hatte die TSG beim Tabellensechsten in Dotzheim überraschend mit 23:29 verloren. Bürgels Trainer Andreas Kalman sagte gestern Abend: „Man hat zunächst gesehen, dass diese Niederlage der Mannschaft zu schaffen macht. Sie war leicht verunsichert, hat dann aber gut gekämpft und sich belohnt – auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist“.

Sven Lenort ergänzte: „Büttelborn hat gut gespielt, aber am Ende hat dem Gegner die Kraft gefehlt. Wir haben durchgewechselt und die Endphase in diesem lange Zeit knappen Spiel klar gewonnen. Konditionell waren wir einfach stärker.“ Dabei war in Nils Lenort der zweitbeste Bürgeler Torschütze wegen einer Roten Karte (40.) schon nicht mehr dabei. Er hatte Büttelborns Torhüter bei einem Siebenmeter im Gesicht getroffen. „Das war aber wirklich keine Absicht“, versicherte Sven Lenort.

Der Kampf um den Titel wird vermutlich bis zum letzten Spieltag gehen. „Die Situation für uns ist nicht einfach, aber wir wollen da sein, wenn Kirchzell Federn lässt“, sagte Kalman vor den TSG-Spielen in Melsungen, gegen Münster, in Hüttenberg und gegen Umstadt/Habitzheim. Zur Erinnerung: Nur der Meister darf von der 3. Liga träumen. Von den Titelträgern der zwölf Oberligen steigen nur zehn Mannschaften in die 3. Liga auf. Das hängt mit der Reduzierung der 2. Bundesliga zusammen, die in einem Schritt von der 3. Liga und den Oberligen aufgefangen wird.

Für den Meister Hessens beginnt die Aufstiegsrunde mit Hin- und Rückspiel gegen Rheinland-Pfalz/Saar (11./12. und 17./18. Mai). Dort dominiert der TV Hochdorf ziemlich klar. „Hochdorf“, berichtet Sven Lenort, „ist die absolute Übermannschaft. Da haben wohl weder Kirchzell noch wir eine Chance. Aber es gibt danach ja noch weitere Möglichkeiten.“ In der Tat: Die sechs Sieger steigen auf, aber auch die sechs Verlierer spielen in zwei Gruppen jeder gegen jeden noch vier weitere Aufsteiger aus. app

Spielfilm: 5:5 (9.), 9:7 (14.), 11:8 (20.), 14:12 (30.) - 18:15 (33.), 22:19 (43.), 25:20 (48.), 27:23 (52.), 30:24 (55.), 33:25

Bürgel: Hoppenstädt, Gezer (1); Bube, Kaiser (3), Georg, Käseburg, Müller (1), Brühl, Kretschmann (5), Wagenknecht (4), Hofmann (8), Lenort (7), Cohen (1), Ljubic (3) app

Quelle: op-online.de