Bürgeler Duell geht in der Halle weiter

Künftig wieder gemeinsam am Ball: Xavier Devon Burkard (links) und Mark Hauptmann, der vom A-Ligisten DJK Sparta zum B-Ligaspitzenreiter HFC Bürgel zurückkehrt.

Offenbach - Die Nummer eins im Stadtteil Bürgel müssen beide der DJK Sparta überlassen. Der Wettstreit um die Position dahinter ist ein höchst spannender.

An der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga B Offenbach West liefern sich der HFC Bürgel (45 Punkte) und der SC 07 Bürgel (41) einen Zweikampf. Bei den heute Abend (18 Uhr) beginnenden Offenbacher Hallenstadtmeisterschaften stehen sich beide Klubs im direkten Duell gegenüber. Am Samstag (ab 16.15 Uhr) kämpfen sie in Gruppe zwei um einen Platz in der Zwischenrunde. Im Januar 1976 triumphierte der Sportclub Bürgel zum bisher einzigen Mal bei den Offenbacher Hallenmeisterschaften. „Nein, mit einer Wiederholung des Sieges ist beim besten Willen nicht zu rechnen“, setzt Bürgels Trainer Raffa Borrelli die Ziele für sein Team nicht so hoch: „Wir spielen in einer schweren und ausgeglichenen Gruppe, treffen auch auf den FC Germania Bieber und Espanol Offenbach. Den Jungs soll das Kicken in der Halle erst einmal Spaß machen. Wir wollen uns gut präsentieren und vielleicht gelingt uns ja auch der Sprung in die Zwischenrunde.“

Ähnlich sieht es auch Mirco Frank, Trainer des HFC Bürgel, in der Hinrunde 1:0-Sieger gegen den Sportclub.. „Wir sind der Außenseiter. Wir haben letztes Jahr für den HFC schon historisches vollbracht und uns für die Zwischenrunde qualifiziert.“ Franks Prognose für den weiteren Saisonverlauf fällt schon optimistischer aus. „Unser Ziel war, in den Top Fünf zu landen. Dass wir jetzt mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze überwintern, ist großartig, unsere bisherige Runde war überragend.“

Natürlich würde der HFC gerne den ersten Platz verteidigen. „Der Sportclub ist für mich weiter Anwärter Nummer eins auf den Titel, ich rechne aber mit einem spannenden Vierkampf, zähle auch den SC Steinberg und den FC Neu-Isenburg noch zu den Aufstiegsanwärtern“, betont Frank. Veränderungen im Kader des HFC wird es geben. „Ibrahim Loshaj hat sich der zweiten Mannschaft der Spvgg. Dietesheim angeschlossen“, sagt Frank und vermeldet gleichzeitig drei Neuzugänge. Mark Hauptmann (DJK Sparta Bürgel) und Steven Keller (DJK Eintracht Steinheim) spielten bereits letzte Saison beim HFC und kehren zurück. „Und vom BSC kommt Sotirios Tsokas zu uns“, so Frank weiter.

Personelle Veränderungen wird es auch beim SC 07 Bürgel geben. Vom Trainergespann wechselte Valerio Proto zum BSC (wir berichteten) und wird mit Virgil Mihai, Orhan Saka und Franz Lutumba drei Spieler mitnehmen. „Dafür wechselt Puya Khederzadeh vom SVG Steinheim zu uns und Alessandro Santalucia kommt von Germania Bieber zurück“, sagt Raffa Borrelli. „Unser Ziel für die laufende Saison bleibt die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg“, so Borrelli weiter, der jetzt mit Alexander Seidewitz ein Trainergespann bildet. „Wir kennen uns bereits seit der fünften Klasse und haben auch früher schon bei Rot-Weiß Offenbach zusammengearbeitet“, erzählt Borrelli. Er erwartet im Frühjahr ebenfalls einen Vierkampf um die beiden ersten Plätze. Ein Sonderlob hat er für den Lokalrivalen HFC parat. „Ich habe sie stark eingeschätzt, aber dass sie vor uns stehen, habe ich nicht erwartet.“ Geht es nach ihm, soll sich das bei den Hallenstadtmeisterschaften nicht wiederholen. (rjr)

