Robin Schrankel entscheidet Neu-Isenburger Derby

Offenbach - Der SV Dreieichenhain und die zweite Mannschaft der Spvgg. 03 Neu-Isenburg ziehen einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A Offenbach 1.

Der Sportverein setzte sich mit 2:0 bei der Gemaa Tempelsee durch, die Neu-Isenburger gewannen mit 2:1 gegen die zweite Mannschaft der SG Rosenhöhe. Im Verfolgerduell setzte sich Susgo Offenthal verdient mit 5:2 bei Squadra Azzurra durch und schob sich vor die Offenbacher auf den dritten Tabellenplatz.

Die Begegnung zwischen der SSG Langen und der TSG Neu-Isenburg II ist ausgefallen. Beide Mannschaften waren bereits umgezogen und machten sich warm, doch der Unparteiische kam nicht. „Wir haben uns noch um einen Ersatz bemüht, leider erfolglos“, sagte Langens Sprecher Christ Staubach.

Gemaa Tempelsee - SV Dreieichenhain 0:2 (0:1)

Gegen den Tabellenführer zeigte die Gemaa trotz zahlreicher Ausfälle eine ganz starke Leistung. „Ein Riesenkompliment an mein Team, es hat die Vorgaben eins zu eins umgesetzt, war die spielbestimmende Mannschaft und hat sehr unglücklich verloren“, sagte Gemaa-Trainer Alexander Hennig und haderte auch mit Schiedsrichter Gürbüz Kurum. „Der hat in der dritten Minute einen unberechtigten Elfmeter gegen uns gepfiffen, diesem Rückstand sind wir bis zum Ende vergeblich nachgelaufen.“ Erfreulich war das Comeback von Mahmood Shahzad nach seinem Kreuzbandriss.

Gemaa Tempelsee: B. Martins Fernandes; Lessner, Manzanares, Bantis, Mahyou, Elbadhdahi, Zerziqi, Pereira Casimiro, Barak, Statovci, Khadri (Kleemann, Shazad, Simon)

SV Dreieichenhain: Ahmidouch; Komorek, Kampa, Mann, Yagmur, Avdic, Böhme, K. Pawlik, Kalyon, Kossack, Somma (Korth, Habo, Dyllick)

Tore: 0:1 Somma (3./FE), 0:2 Habo (90.+3)

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II - SG Rosenhöhe II 2:1 (2:0)

Zu einem ungefährdeten Erfolg kamen die Gastgeber. „Wir haben in der ersten Hälfte überlegen gespielt und beide Treffer schön herausgespielt“, sagte Neu-Isenburgs Spieler Niels Truhöl. „Nach dem Gegentreffer plätscherte die Partie so dahin, unser Sieg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.“

Spvgg. 03 Neu-Isenburg II: Jöckel; Sachs, Sänger, L. Gulin, Herkner, Kasper, Finke, Cichutek, Marquardt, Truhöl, Ngue (Laux, Hadzic, Sotodehnia)

SG Rosenhöhe II: Bastian; Smertenko, Boskovic, Mochi, Wais, Ahmed, Ramaj, Gröschl, Karagianis, Frank, Hohe (Maul, Nayir, Cama)

Tore: 1:0 Marquardt (37.), 2:0 Kasper (43.), 2:1 Maul (58.) Rot: Mochi (Rosenhöhe/Schiedsrichterbeleidigung/80.)

Squadra Azzurra Offenbach - Susgo Offenthal 2:5 (2:1)

Zur Pause führten die Gastgeber noch mit 2:1. „Die Mannschaft hat das, was wir in der Kabine besprochen haben, leider nicht umgesetzt“, erklärte Offenbachs Trainer Michael Cipouros die Niederlage. „Wir haben dem Gegner die notwendigen Räume gegeben. Offenthal war besser, hat unsere Schwächen ausgenutzt und auch verdient gewonnen.“

Squadra Azzurra: Rattenni; A. Savoca, Anguzza, Altomari, Castro, Efe, Favara, G. Savoca, Basaran, Karroua, Izzi (Piroso Martin, Fazio)

Susgo Offenthal: Ernestus; Abazi, Bouguerra, Chojnowsha, Seidemann, Staske, Maksutaj, Pentz, Fertr, Stimpel, Kücükyilmaz (Schäfer, Breitenbach)

Tore: 1:0 Efe (13.), 1:1 Maksutaj (16.), 2:1 Efe (36.), 2:2 Pentz (59.), 2:3, 2:4 Maksutaj (74., 81.), 2:5 Seidemann (83.) Gelb-Rot: (Squadra/78.)

Türk. SC Offenbach - BSC 1899 Offenbach 1:3 (1:1)

Die Gastgeber mussten früh verletzungsbedingt zweimal wechsel. „Der Krankenwagen musste sogar kommen“, sagte Türk. SC-Trainer Mustafa Karsli. Dazu kam noch der Platzverweis von Himmet Simsek. „Aber auch in Unterzahl haben wir noch sehr gut mitgehalten“, so Karsli weiter. Erst der Doppelschlag eine Viertelstunde vor dem Spielende brachte die Entscheidung zugunsten des BSC.

Türk. SC Offenbach: Cavus; Simsek, Burhan Denizli, Aydin, Asenov, Batuhan Denizli, Yilmaz, Ülker, Cikin, Issah, Durmus (Yildiz, Hakki, Yilmaz)

BSC 1899 Offenbach: Henne; Friedrich, Vachtanidis, Figlioli, Karampimperis, Cevik, Leggio, A. Di Vivo, Korkosz, Pabst, Gündogan (Toptas, Santalucia)

Tore: 0:1 Gündogan (24.), 1:1 Asenov (33.), 1:2 Cevik (72.), 1:3 Toptas (77.) Rot: Simsek (Türk. SC/51.)

TuS Zeppelinheim - FC Neu-Isenburg 0:1 (0:0)

Robin Schrankel erzielte den entscheidenden Treffer im Neu-Isenburger Derby. „Die Mannschaft hat sehr stark gespielt, sich aber nicht selbst belohnt, da zu viele Chancen vergeben wurden“, sagte Zeppelinheims Sprecher Sebastian Sanchez. Auch Rudi Wenzel, Sportlicher Leiter der Gäste, sprach von einem glücklichen Erfolg seiner Mannschaft.

TuS Zeppelinheim: Di Secli; Ziegler, Alfarano, F. Di Secli, Müller, Fatih Yürük, Lazaar, Furkan Yürük, Uadeh, Akca, Klein (Bürkle)

FC Neu-Isenburg: Jarzina; Dunkel, Holz, Kälber, Potapczuk, Pugliese, Gerhardt, Eder, Gehweiler, Casarotto, Bönicke (Schrankel, Schmidt)

Tor: 0:1 Schrankel (64.)

TV Dreieichenhain - SKG Rumpenheim 3:0 (3:0)

Merlin Frohnwieser entschied mit seinem Hattrick die Begegnung bereits vor der Pause. „Es war ein verdienter Sieg für uns, die Gäste hatten keine nennenswerte Torchance“, sagte Philipp Meurer vom Trainergespann des Turnvereins, der gegen die SKG auch wieder als Spieler im Einsatz war. „Wir haben in der Defensive sehr gut gestanden und vorne unsere Chancen konsequent ausgenutzt“, so Meurer, der von einem weiteren Schritt in die richtige Richtung sprach.

TV Dreieichenhain: Langer; Mattelat, Pisching, Dailli, Debesai, Kieffer, Frohnwieser, Meurer, Heil, Kifle, Kessler (Hermann, Werkmann, Danic)

SKG Rumpenheim: Wissel; Schneider, Kramer, Breitenbach, Djokic, Jahnel, Wörner, Hingst, Schäfer, Gumus, Bayram (Hauptmann, Schweigert, Rehwinkel)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Frohnwieser (10., 32., 43.) (rjr)

