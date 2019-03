Jügesheim – In den vergangenen beiden Jahren haben die Fußballer des JSK Rodgau, Fusionsverein aus TGM SV und TGS Jügesheim, als Dritter der Gruppenliga Frankfurt Ost den Aufstieg jeweils knapp verpasst.

Die TGM SV beendete die Saison 2015/16 in dieser Liga ebenfalls auf Platz drei. Nach dem 3:0 am Sonntag beim Tabellenführer Großkrotzenburg liegt das JSK-Team von Trainer Andreas Humbert seit langem mal wieder auf Platz eins. Aktivenleiter Lothar Müller ist vor dem nächsten Topspiel am Samstag gegen den Zweiten VfB Oberndorf stolz auf den Trainer und das Team.

Lothar Müller, 3:0 in Großkrotzenburg, Platz eins – wie konnte das passieren?

Wir sind selbst angenehm überrascht. Aber hier muss ich eine Lanze brechen für unseren Trainer Andreas Humbert. Unterstützt von Rachid Karroua und Eberhard Gaede hat er das Team in der Winterpause akribisch auf diesen Tag und dieses Topspiel vorbereitet, hat eine unglaublich motivierte und austrainierte Mannschaft aufs Feld geschickt – das war schon beeindruckend. Ein Auftakt, wie man ihn sich nur wünschen kann.

Das heißt für das nächste Topspiel?

Uns war klar, dass wir Anfang März wissen werden, wohin die Reise geht. Nach oben oder wir kicken nach Niederlagen gegen Großkrotzenburg und Oberndorf um die goldene Ananas. Der Auftakt ist zumindest geglückt – und dabei hat sich das Team viel Selbstvertrauen geholt. Ja, das sieht gut aus.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass nach Abonnementplatz drei der Aufstieg gelingen kann?

Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir beim Trainer keine Meisterschaft zwingend in Auftrag gegeben haben (lacht). Das heißt, wenn wir den Aufstieg schaffen, nehmen wir ihn gern an. Falls nicht und wir zum Beispiel wieder Dritter werden, geht die Welt nicht unter.

Platz drei würde langweilig klingen.

Für Sie vielleicht, für mich nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Wir sind eine 800 Köpfe starke Abteilung in einem Großverein mit 3000 Mitgliedern. Wir haben drei aktive Mannschaften, mehr als 25 Jugend- und vier Frauenteams. Die Fußballabteilung genießt große Wertschätzung seitens des Hauptvorstandes und der Vereinsmitglieder, die sicher nicht von einer Meisterschaft mit der ersten Mannschaft abhängt. Auch wenn der Aufstieg natürlich schön wäre.

Ist der JSK insgesamt reif für die Verbandsliga?

Unser Sportzentrum hat sich schon in der Hessenliga bewährt. Wir haben fünf Plätze, ein weiterer Kunstrasen soll kommen. Die Liegenschaft ist optimal, genug Personal hätten wir auch. Die Rahmenbedingungen würden passen für die Verbandsliga, falls Andreas und seine Jungs, die in entscheidenden Momenten manchmal leider etwas grün sind hinter den Ohren, das sportlich schaffen. Im letzten halben Jahr hat unser junges Team sowohl sportlich als auch kameradschaftlich eine spürbar positive Entwicklung vollzogen, ist eng zusammengewachsen.

Sie schwärmen vom Trainer in den höchsten Tönen. Was zeichnet Ihn aus?

Er hat seine eigene Meinung, ist aber ein unheimlich loyaler Typ mit großer Erfahrung. Er ist bei uns nicht nur Trainer, sondern mit Hilfe von Dieter Kley auch eine Art Manager. Er hat es in vielen Gesprächen und mit vielen Beobachtungen geschafft, dass die Durchlässigkeit zwischen den Aktiven und der Jugendabteilung funktioniert. Zum insgesamt guten Arbeitsklima trägt nicht zuletzt ein fairer Austausch mit den Verantwortlichen unserer zweiten Mannschaft bei.

Andreas Humbert hatte früher einen nicht ganz so guten Ruf im Fußballkreis.

Das stimmt natürlich, er ist früher an der Außenlinie wie wild herumgetobt. Aber er ist deutlich ruhiger geworden. Er ist ein echter Teamplayer, ich arbeite wahnsinnig gern mit ihm zusammen. Er hat uns bis Sommer 2020 zugesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn wir die Zusammenarbeit noch viele Jahre fortsetzen – egal, in welcher Liga wir auch spielen.

Der JSK spielt guten Fußball, das aber meist vor wenigen Zuschauern. Bei den benachbarten Handballern der HSG Rodgau platzt die Halle hingegen aus allen Nähten. Was könnten Sie tun, damit auch zum JSK mehr Zuschauer kommen?

Unser Zuschauerschnitt ist mit 60 bis 80 in der Tat unbefriedigend, mit diesem intensiven Event bei der HSG können wir Fußballer uns nicht messen. Das ist bei der HSG aber auch nicht von jetzt auf gleich entstanden. Wir haben aber den einen oder anderen Ansatzpunkt.

Welche?

Wir versuchen, für mehr Gastlichkeit auf unserer Anlage zu sorgen. Vor allem bei schlechtem Wetter sind wir nicht gut ausgerüstet. Wir denken da an einen Windschutz und an eine Überdachung für die Zuschauer. Das geht aber nicht von jetzt auf gleich und kostet wieder Geld. Aber wir sind dran.

Auf den Plätzen im alten Ortskern war mehr los.

Für die ältere Bevölkerung sind wir in diesem etwas außerhalb gelegenen Sportzentrum leider im Paralleluniversum unterwegs. Uns fehlt einfach der Neuzuspruch. Gegenüber dem Sportzentrum auf der anderen Seite der Ringstraße entsteht aber wieder ein Neubaugebiet – man rechnet mit bis zu 4000 neuen Bewohnern. Da werden wieder viele Kinder zu uns kommen. Wir müssen auch die Eltern für uns begeistern. Aber es ist schwierig. Das Produkt Amateurfußball weckt leider nicht das große Interesse, das ist aber nicht nur hier in Jügesheim so. Aber wir geben nicht auf.

Das Interview führte Holger Appel

Quelle: op-online.de