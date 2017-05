JSK Rodgau erreicht gegen Meister Hanau 93 ein 3:3

Offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost fielen am letzten Spieltag die Tore wie reife Früchte. In keiner der Partien ging es noch um etwas, was den Spielverläufen überwiegend anzumerken waren.

Der Vergleich des Dritten JSK Rodgau mit Meister Hanau 93 endete ebenso 3:3 wie das Kreisduell zwischen Kickers Obertshausen und Germania Klein-Krotzenburg. Noch torreicher fiel Dietzenbachs 5:4-Erfolg über Türk Gücü Hanau aus. Die SG Rosenhöhe lief nach dem 0:1 in Nidda als 13. der Tabelle ein, was normalerweise den Abstieg bedeutet hätte. Durch den Rückzug der Sportfreunde Seligenstadt II und den Umstand, dass der Rückzug der ersten Seligenstädter Mannschaft von der Hessen- in die Gruppenliga keinen Einfluss auf die Zahl der Absteiger hat, dürfen die Offenbacher jedoch eine weitere Saison in der siebthöchsten Klasse spielen,.

Kickers Obertshausen - SG Germania Klein-Krotzenburg 3:3 (1:2). Die Klein-Krotzenburger trumpften zunächst besonders bei ihren Standardsituationen auf – das 1:0 und 2:0 fielen nach Eckball sowie Freistoß. „Die ersten zwei Tore haben wir total billig bekommen, da waren wir nicht ganz konzentriert“, sagte Siggi Herth vom Obertshausener Spielausschuss. Die Kickers fanden durch einen Foulelfmeter zurück in die Spur. Nach der Pause wollte Oberts-hausen den Ausgleich, war hinten offen und kassierte das dritte Gegentor. Doch die Kickers zeigten in der Nachmittagssonne Moral, kamen erneut heran und dann zum Ausgleich. Klein-Krotzenburgs zur Pause eingewechselter Torwart Christian Vogel verhinderte in der Nachspielzeit im Duell mit Simon Römgens gar den Siegtreffer der Hausherren. „Das war kein Sommerkick und trotz der Hitze ein ganz ansehnliches Spiel“, lobte Herth. Bei den Kickers wurde eben Trainer Marc Zimmermann auch Stürmer Daniel Koczalla verabschiedet. Außerdem beendet Sebastian Prechtel, der zum Abschied beide Elfmeter verwandelte, seine Karriere, will Herth zufolge dem Verein künftig aber im Vorstand zur Verfügung stehen.

Kickers Obertshausen: Bohn - König, Se. Prechtel (83. M. Dindorf), Höf - Lang, Christ (85. Cwielong) - Römgens, F. Dindorf, Jenrich - Konczalla (80. Boujraf), Schwaiger

Germania Klein-Krotzenburg: Langer (46. Vogel) - Menze (46. Doschek), Cofone, Arnold, R. Kaufmann - Herth, Tomic - Biricik, Eckert (60. Walter) - Schuschkleb, Protzel

Tore: 0:1 Schuschkleb (13.), 0:2 R. Kaufmann (15.), 1:2 Se. Prechtel (28./FE), 1:3 R. Kaufmann (49.), 2:3 Se. Prechtel (82./FE), 3:3 Lang (90.)

JSK Rodgau - 1. Hanauer FC 1893 3:3 (0:2). „Das war fußballerisch ganz gut“, sagte Rodgaus Abteilungsleiter Lothar Müller. Zunächst sah es danach aus, dass die Hanauer auch ohne ihre Routiniers Ervin Skela und Daniyel Cimen Saisonsieg Nummer 24 würden einfahren können. Nach dem dritten Treffer in Durchgang zwei machten die 93er aber den Fehler, weiter offensiv zu agieren, gleichzeitig aber nicht mehr den Rückwärtsgang einzulegen. Die Jügesheimer kamen stark zurück und machten aus dem 0:3 noch ein 3:3, wozu auch die Treffer der beiden eingewechselten Spieler Mehmet Bayraktaroglu und Leon Hitzel (erstes Saisontor) beitrugen.

JSK Rodgau: Hessberger - Klein, Jung, Schweier, Binder, - Goetze, Lutz - Heegen (62. Dejanovic), Hajzeraj - Thomas (46. Hitzel), Flores (61. Bayraktaroglu)

1. Hanauer FC 1893: Westenberger - Herpich, Ransom, Ries, Hagikian (60. Raafat) - Ünal, Damar, Bothor (60. Naouassi), Gischewski - Gogol (65. El Homrani), Di Natale

Tore: 0:1 Damar (8.), 0:2 Di Natale (19.), 0:3 Di Natale (59.), 1:3 Bayraktaroglu (73.), 2:3 Hitzel (77.), 3:3 Klein (87.)

FC Dietzenbach - Türk Gücü Hanau 5:4 (2:1). In der attraktiven Begegnung ohne Druck auf beiden Seiten ging es hoch und runter, die Führung wechselte mehrfach. Die Hanauer, die sich personell kaum für das noch anstehende Kreispokal-Finale schonten, gingen durch Michele Moscelli in Führung, Dietzenbach gelang aber ein Doppelschlag zur Pausenführung. Dann führte wieder Türk Gücü, der FCD glich wiederum aus, das 3:3 hielt aber nur eine Minute. Özer Bozkurt und Ismail Amallah machten für die Hausherren nach dem 3:4 noch den Sieg perfekt.

FC Dietzenbach: Knecht - Tatar, Rada, Seidemann, Fertr - Awad, Bozkurt - Weilmünster, Pentz (46. Kale) - Amallah, Maksutaj (46. Pauna)

Türk Gücü Hanau: Tok - Daniel Cimen, Shima, Tastan, Müller - M. Kurt, Sungun (46. Petrovci), Türkyilmaz, Fröb - Kciku, Moscelli

Tore: 0:1 Moscelli (10.), 1:1 Pentz (30.), 2:1 Bozkurt (31.), 2:2 Moscelli (48.), 2:3 Tastan (58.), 3:3 Pauna (68.), 3:4 Fröb (69.), 4:4 Bozkurt (72.), 5:4 Amallah (79.)

Viktoria Nidda - SG Rosenhöhe 1:0 (0:0). Die Offenbacher schlugen sich trotz etlicher, insbesondere wegen der Hochzeit von Mitspieler Theofanis Zindros fehlender Akteure, lange gut und waren auf Augenhöhe. Allerdings schonte Nidda mit Blick auf die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga Süd seinen Prachtsturm Jannik Jung und Noah Michel. Beide kamen erst in der Schlussphase in die Parte – und Jung erzielte prompt fünf Minuten vor dem Ende das 1:0. Der SG Rosenhöhe, die mit nur zwölf Mann nach Nidda gekommen war und nicht auswechselte, gingen letztlich ein wenig die Kräfte aus.

SG Rosenhöhe: Läpple - Natale, Bleibdrey, Wenzel, Karagiannis - Brinkmann, Ballesteras, Mantagna, Durante - Nishida, Fazio

Tor: 1:0 Ja. Jung (85.)

KV Mühlheim - SG Marköbel 2:3 (0:1). In der ausgeglichenen ersten Hälfte ging Marköbel kurz vor der Pause in Führung. Die KVM kam elanvoll aus der Kabine und wendete durch Mario Nocerino und Austine Okoro das Blatt. Relativ schnell glich Marköbel jedoch wieder aus. Sven Wesenbergs 3:2 für die Gäste setzte den Schlusspunkt unter eine Mühlheimer Saison, in der der freiwillige Abstieg bereits seit Beginn des Winters vorgezeichnet war.

KV Mühlheim: Cerfeda - Rosic, Michalke, Giordano, Ngoma - Nocerino, Beer, G. Di Rosa (61. Erdmann), Zakaria (61. Capalbo) - D. Di Rosa (75. Kopp), Okoro

Tore: 0:1 Maisch (40.), 1:1 Nocerino (47.), 2:1 Okoro (53.), 2:2 Nacci (61.), 2:3 Wesenberg (80.) - jd

Quelle: op-online.de