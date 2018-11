JSK Rodgau der Gewinner des Spieltags

offenbach - In der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost endete das Gipfeltreffen zwischen Germania Großkrotzenburg und Türk Gücü Hanau 1:1. Die Verfolger VfB Oberndorf (1:2 gegen Oberrodenbach) und SG Bruchköbel (0:0 in Wenings) patzten.

Als einzige Mannschaft aus der Spitzengruppe gewann der JSK Rodgau (2:0 beim Pars Neu-Isenburg) und darf sich somit als Gewinner des letzten Vorrundenspieltags fühlen. Nach der 1:2-Derbyniederlage bei der SG Nieder-Roden bleibt der FC Dietzenbach Tabellenletzter.

Germania Großkrotzenburg - Türk Gücü Hanau 1:1 (1:0). Das Topspiel war von zwei taktisch gut eingestellten Mannschaften geprägt und endete leistungsgerecht 1:1. Herbstmeister Germania Großkrotzenburg war in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, benötigte zum Führungstreffer aber eine Standardsituation: Robin Prey versenkte in der 37. Minute einen Freistoß von der Strafraumkante.

Danach agierte Türk Gücü mutiger, Der Ausgleich resultierte aus einem Handelfmeter - Volkan Sungun verwandelte in der 69. Minute sicher. Großchancen gab es danach nicht mehr.

Türk Gücü: Tok - Shima, Yücel, Slecuk, Mustafa, Hogic, Karan, Müller, Ünal (61. Netzband), Sungun (89. Sözen), Aalaoui.

Tore: 1:0 Prey (37.), 1:1 Sungun (69./HE) - Rote Karte: Hogic (Türk Gücü, 90.+2)

SV Pars Neu-Isenburg - JSK Rodgau 0:2 (0:0). Die Gastgeber waren spielerisch stark, doch der JSK setzte in der zweiten Halbzeit die entscheidende Konter. Mit dem 3-5-2-System des SV Pars hatten die Gäste aus Rodgau zunächst Mühe, doch in der Defensive stand die Humbert-Elf sehr gut. Der Rodgauer Clemens Freitag vergab Mitte der ersten Hälfte allein aufs Tor zulaufend eine Großchance. In der 54. Minute spielte Rodgau einen Angriff sauber von hinten raus und der mitgelaufene Savas Konstantinidis vollendete zur Gästeführung. In der 80. Minute wurde es hektisch, nach einer Rudelbildung sahen Pars-Spieler Arif Öztas und der Jügesheimer Dennis Profumo die Rote Karte. Das 0:2 kurz vor Schluss bereitete Freitag über rechts vor, der eingewechselte Dominik Fischer vollendete.

SV Pars: la Mattina - Benci, A. Öztas, Ispir, Musli (46. Baha), Özdamar, Profumo, Bata, Duljevic, Alempic, El Makrini.

JSK: Czaronek - Kunth, Binder, Dejanovic, Ajiou (73. Fischer), Neteoui-Flores (68. Cölsch), Ballesteros (73. Mesquita), Hitzel, Konstantinidis, Freitag, Profumo.

Tore: 0:1 Konstantinidis (54.), 0:2 Fischer (89.)- Rote Karten: A. Öztas (SV Pars) und Profumo (JSK, 80., nach Rudelbildung)

SG Nieder-Roden - FC Dietzenbach 2:1 (2:0). Die SG Nieder-Roden erwischte im Derby einen Auftakt nach Maß und ging durch einen von Pascal Schwäbe verwandelten Foulelfmeter in Führung (8.). Als Mirnes Mesic in der 21. Minute gekonnt zum 2:0 ins lange Eck abschloss, war die Gerhardt-Elf endgültig obenauf. Janis Wagner und Mirnes Mesic hätten erhöhen können - beide Male parierte FCD-Keeper Michael Knecht hervorragend. In der 56. Minute flog Benedict Rang wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Feld. Dietzenbach nutzte die Überzahl und verkürzte durch einen von Ismail Amallah verwandelten Foulelfmeter. In der nächsten Aktion hätte Adnane Bajioui sogar ausgleichen können, doch Nieder-Rodens Torhüter Lars Schmidt schnappte sich die Kugel. Dietzenbach drängte weiter auf den Ausgleich, war aber nicht torgefährlich genug. „Wir haben den Vorsprung über die Zeit gerettet“, sagte SG-Sprecher Matthias Dries.

Nieder-Roden: Schmidt - Wähner, Scharnagel, Roth (72. Berger), Gashi, Ring, Jäger, Spataro, Mesic (90.+3 Werle), Schwäbe (68. Niklarz), Wagner

Dietzenbach: Knecht - Kale (21. Tatar), Awad, Hermanns, Bozkurt, Bajioui, Amallah, Bouras (74. Moscarelli), Zaig (46. G. Sinan), Kolbueken, R. Dallal

Tore: 1:0 Schwäbe (8./FE), 2:0 Mesic (21.), 2:1 Amallah (62./FE)

Germania Niederrodenbach - Germania Klein-Krotzenburg 1:0 (1:0). Dejan Gesch traf kurz vor der Halbzeit vom Strafraumpunkt zum verdienten Sieg. Klein-Krotzenburgs Tobias Kaufmann hatte zwar die erste Möglichkeit des Spiels, dann aber rückte Gäste-Schlussmann Marcel Aschenbach immer mehr in den Fokus, kratzte einen Kopfball von Jochen Breideband von der Linie und parierte auch einen gut getretenen Freistoß von Gesch glänzend (30.). Direkt nach Wiederanpfiff scheiterte Emanuele Giuliana mit einer Direktabnahme an Aschenbach. Die zweite Hälfte war umkämpft und bis zum Schluss spannend, da Niederrodenbach das mögliche 2:0 ausließ.

Klein-Krotzenburg: Aschenbach - Schösser, Günsche, Sari, Walter (46. Iantorno), Zeiger, T. Kaufmann (80. Weickinger), Doschek, Zakarija, Eckert, Serra

Tor: 1:0 Gesch (45./FE)

SG Rosenhöhe Offenbach - SG Altenhaßlau/Eidengesäß 1:2 (1:0). Der Aufwärtstrend der SG Rosenhöhe ist vorerst gestoppt. Die Kilinc-Elf kam mit der defensiven und bisweilen destruktiven Spielweise der Gäste nicht zurecht. „Altenhaßlau/Eidengesäß war schlecht, wir aber auch“, kommentierte Rosenhöhe-Sprecher Tim Kleinschmidt. Dabei ging es gut für die Offenbacher los. Till Fakic bestätigte seinen guten Lauf und netzte zum frühen 1:0 ein (5.). Nach der Pause schockte Luca Kämmer die Gastgeber aber mit dem Ausgleich (50.). Die SGR hätte wieder in Führung gehen können, doch Josef Gallus verschoss nach einer Stunde einen Elfmeter. In der Nachspielzeit verschossen auch die Gäste einen Strafstoß. Der Schiedsrichter ließ die Ausführung aber wiederholen und Enrico Pappert traf im zweiten Versuch.

Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Muhadzeri (18. Brinkmann, 80. Meinschein), Fazio (74. Celayir), Durante, Curth, Gallus, Nishida, Gözcü, Zindros, Fakic

Tore: 1:0 Fakic (5.), 1:1 Kämmer (50.), 1:2 Pappert (90.+3/FE)

SG Marköbel - Kickers Obertshausen 2:1 (1:0). Statt Marköbel wieder mit in den Abstiegskampf zu ziehen, rutschten die Kickers mit der vierten Niederlage in Serie und nur sieben Punkten aus den letzten 13 Spielen auf den drittletzten Tabellenplatz ab. Ein Freistoß (28.) brachte den verdienten Halbzeitrückstand. In der 62. Minute ein Knackpunkt des sehr chancenarmen Spiels: Marcel Gerken wurde im Kickers-Strafraum umgerempelt. Den folgenden Strafstoß verwandelte Marc Außenhof zum 2:0. Als Christopher Lang den Ball aus halbrechter Position in den linken Torwinkel zimmerte (75.), keimte Hoffnung auf, doch die Schlussoffensive der Kickers verpuffte.

Obertshausen: Köhl - Roth (Petryszyn), Höf, Mannhart, Lutz, Cwielong, Römgens, Lang, Jenrich, Davulcu, Buttgereit.

Tore: 1:0 Maisch (28.), 2:0 Außenhof (63./FE), 2:1 Lang (75.) J fs

Quelle: op-online.de