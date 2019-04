HSG Rodgau Nieder-Roden kann mit Glück am Sonntag Meister werden 

Meisterball: Entweder die HSG Rodgau (rote Trikots) oder die TSG Oberursel (in Schwarz) werden Meister der Handball-Oberliga der Frauen. In Nieder-Roden trennten sich beide Anfang Februar 32:32.

Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden können am Sonntagabend Meister der Oberliga werden, wahrscheinlich aber fällt die Entscheidung erst eine Woche später in Hüttenberg.

Offenbach – In der Landesliga kämpft die FSG Dieburg/Groß-Zimmern um ihre letzte Chance auf den Klassenerhalt.

Oberliga

HSG Rodgau Nieder-Roden – Germania Fritzlar II (Sa., 17 Uhr): Schon am Sonntagabend Meister werden können die Rodgauerinnen, wenn sie am Samstag den zu erwartenden Pflichtsieg gegen den Tabellenvorletzten holen und Konkurrent TSG Oberursel am Sonntag (18 Uhr) beim Tabellenletzten SG Kirchhof II verlieren würde. Dann dürften die Rodgauerinnen den Aufstieg in die 3. Liga auf dem Sofa bejubeln, da sie bei dann zwei Punkten Vorsprung und dem gewonnenen direkten Vergleich (39:31 und 32:32) nicht mehr einzuholen wären.

Wahrscheinlich aber ist das nicht. Anzunehmen ist eher, dass auch Oberursel in Melsungen bei der SG Kirchhof II gewinnt, wo sich am 31. März auch die HSG Rodgau mit 31:23 souverän durchsetzte, und die beiden Meisterschaftsrivalen punktgleich in den letzten Spieltag gehen. Da müssen die Rodgauerinnen dann zum Tabellenfünften TV Hüttenberg und Oberursel empfängt die viertplatzierte HSG Bensheim/Auerbach II.

Vor dem Spiel gegen Fritzlar fordert HSG-Trainer Florian Lebherz, dass sein Team gegen einen „gefährlichen Gegner die eigenen Stärken ausspielt. Dann sind die Pflichtpunkte eingetütet.“ Das Hinspiel in Nordhessen gewannen die Rodgauerinnen im November 40:23.

Landesliga

TSG Offenbach–Bürgel – TGB Darmstadt (Sa., 18 Uhr): Den Bürgelerinnen, die bis zu ihren beiden Niederlagen im März bei der HSG Bachgau und gegen den TV Kirchzell selbst auf Meisterkurs lagen, droht nun, dass ausgerechnet in ihrer heimischen Sportfabrik die Darmstädtererinnen die Meisterschaft bejubeln. Die nämlich wäre ihnen sicher, wenn sie in Bürgel gewinnen. „Wir müssen versuchen, die Darmstädterinnen im Aufbau zu stören. Im Rückzug sind sie anfällig, da müssen wir zuschlagen“, sagt TSG-Trainerin Marion Fenn. Das Hinspiel hatte Bürgel mit 26:20 gewonnen.

FSG Dieburg/Groß-Zimmern – TuSpo Obernburg (So., 16 Uhr): Dieburg (10./12:28) braucht den Heimsieg, sonst ist der Gang in die Bezirksoberliga so gut wie sicher. Doch auch Obernburg (8./16:24) könnte mit zwei Niederlagen noch in den Abstiegsstrudel geraten und wird den Klassenerhalt in Dieburg perfekt machen wollen. „Da Marisa Gareis und Ricci Graupner verletzt ausfallen, haben wir einen dezimierten Kader, werden aber alles versuchen, unsere Chance auf den Klassenerhalt zu wahren“, sagt FSG-Coach Stefan Böttcher.

HSG Dietzenbach – TV Kirchzell (Sa., 15.30 Uhr): Nach zwei Niederlagen in Folge wollen sich die Dietzenbacherinnen (4./25:15) mit einem Heimsieg vom eigenen Publikum verabschieden. Der Gegner allerdings ist Tabellenzweiter (33:7) und muss gewinnen, um die rechnerische Chance zu wahren, Ligaprimus Darmstadt (36:4) noch vom Sockel zu stoßen. „Wir wollen in den letzten beiden Spielen noch einmal ein anderes Gesicht zeigen“, gibt sich Dietzenbachs Trainer Julian Wurm kämpferisch. (mag)

Quelle: op-online.de